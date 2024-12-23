Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Türkiye saatiyle 22.09'da (ülkemiz saatiyle 21.09) 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesine 224 kilometre mesafede olan depremin, 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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