Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında saat 01.35'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Akdeniz'de Girit Adası açıklarında saat 01.35'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.35'te Girit Adası'nın güney doğusu açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 7,23 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 240 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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