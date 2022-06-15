“Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri” devam ediyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren tüm kütüphaneler, yarın Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri’ne ev sahipliği yaparak sanatı ve sanatçıları bölgelere taşımaya devam edecek.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, kütüphanelerin herkesin uğrak yeri haline gelmesi hedefiyle başlatılan “Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri”nin yarınki konukları; Lefkoşa Milli Kütüphane’de saat 10.00’da Besteci ve Müzisyen Ahmet Belevi, Girne Halk Kütüphanesi’nde saat 19.00’da Müzisyen Ali Erbilek, Edebiyat Öğretmeni Filiz Yuvalı ve Müzisyen Muharrem Cemoğlu, Mağusa Halk Kütüphanesi’nde saat 10.00’da Seramik Sanatçısı Semral Öztan, Akdoğan Halk Kütüphanesi’nde saat 14.00’da Müzisyen Soyhan Bilgeer, Güzelyurt Halk Kütüphanesi’nde saat 10.00’da Tiyatro Sanatçıcı Sevcan Avcı, İskele Halk Kütüphanesi’nde saat 10.00’da Yazar Kemal Latif ve Mehmetçik Halk Kütüphanesi’nde de saat 10.30’da Tiyatro Sanatçısı Cevahir Caşgir olacak.

İki haftada bir Perşembe günleri farklı konuklarla devam edecek “Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri”nin üçüncüsü 30 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek.