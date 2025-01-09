Akçın: Destek vermeye hazırlıklı olun

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Derneği, narenciye üreticisinin tedirgin olduğuna işaret ederek, hükümete, üreticiye ton başına destek vermeye hazırlıklı olması çağrısı yaptı.

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Derneği Başkanı Turgut Akçın, yazılı açıklamasında, narenciyede durgunluk yaşandığına işaret ederek, alımların iyi başladığını ancak bunun kısa sürdüğünü ifade etti.

Akçın, narenciyeyle ilgili duyumlarına işaret ederek, her yıl Ocak ayına kadar Limon ve Greyfrut hasadının tamamlandığını, Ocak’tan sonra da Mandoranın hasadının başladığını, ancak bu yıl hiçbir ürünün hasadının başlamadığını kaydetti.

Akçın, hasadın başlamasının daha fazla geciktirilmesi halinde olgunlaşan Mandora ürününün yerlere döküleceği uyarısında da bulundu.