Akaryakıtta “FİF” tartışması

YENİDÜZEN- Özel

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, akaryakıt fiyatlarına indirim yapıldığı gün Fiyat İstikrar Fonu (FİF)’e litre başına 19 kuruş zam yapıldığını, bu nedenle de daha düşük fiyattan benzin alınmasına engel olunduğunu söyledi.

Ekonomi Bakanlığı’na yakın kaynaklar ise ‘ortalama’ alınarak, akaryakıt fiyatlarına düzenleme yapıldığını belirtti.

Bakanlığa yakın üst düzey yetkili, FİF’ten çıkan indirimin 1.54 TL, Euro Diesel’de ise 1.26 TL olduğunu açıkladı, “Hepsini eşitledik, 1.30 TL indirim yaptık” dedi.

Benzine indirim yapıldığı Cuma günü FİF'e Litre başına 0.19 TL yani %11.87 zam yapıp vatandaşın daha düşük fiyattan benzin almasına engel olan Ekonomi Bakanlığı zihniyeti ile ülke ekonomisi de bu şekilde olur tabii ki.

CTP Milletvekili Devrim Barçın:

Vatandaşın daha düşük fiyattan akaryakıt almasına engel olundu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, akaryakıt fiyatlarına indirim yapıldığı gün Fiyat İstikrar Fonu (FİF)’e litre başına 19 kuruş zam yapıldığını, bu nedenle de daha düşük fiyattan benzin alınmasına engel olunduğunu söyledi.

Barçın, sosyal medyadan şunu paylaştı: “Benzine indirim yapıldığı Cuma günü FİF'e Litre başına 0.19 TL yani %11.87 zam yapıp vatandaşın daha düşük fiyattan benzin almasına engel olan Ekonomi Bakanlığı zihniyeti ile ülke ekonomisi de bu şekilde olur tabii ki.