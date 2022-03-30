Akaryakıta bu kez indirim
Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, akaryakıt fiyatlarına indirim yapıldı. İndirim kararı gece yarısından sonra yürürlüğe girecek.
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Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, akaryakıt fiyatlarına indirim yapıldı. İndirim kararı gece yarısından sonra yürürlüğe girecek.
İndirimli fiyatlar:
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan: 17,98 TL
Kurşunsuz Benzin 98 Oktan: 18,23 TL
Euro Diesel: 19,79 TL
Gazyağı: 18,99 TL
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Etiketler : benzin, Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği