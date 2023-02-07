Akaryakıt izinleri 28 Şubat’a kadar gecikme faizsiz olarak çıkarılabilecek

İçişleri Bakanlığı, 2022 ve 2023 yılına ait akaryakıt satış ve taşıma izinlerinin 28 Şubat’a kadar gecikme faizsiz olarak çıkarılabileceğini duyurdu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, Akaryakıt Satış ve İştigali (Denetim Düzenleme) (Değişiklik) Tüzüğü’nün Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.

Buna göre, 2022 ve 2023 yılına ait akaryakıt depolama, muhafaza ve taşıma izinleri, 28 Şubat 2023 tarihine kadar gecikme faizsiz olarak çıkarılacak, 1 Mart’tan itibaren ise Kamu Alacakları Tahsili Usulü Yasası tahtında gecikme faizi alınacak.