Akaryakıt istasyonunda havaya ateş açan bir kişi tutuklandı

Güzelyurt-Kalkanlı ana yolu üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda dün F.D.’nin (E-40) kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu ülkeye ithali yasak olan 9 mm çapındaki kuru sıkı tabanca ile meskun mahalde havaya ateş açtığı tespit edildi.

F.D. tutuklandı, tabanca emare alındı.

Arabada uyuşturucu ve hap bulundu

Güzelyurt-Lefkoşa ana yolu üzerinde Mevlevi çemberi mevkiinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından dün şüpheli olarak görülen L.K.M.S.A.’nın (K-24) kullanımındaki ve R.E.’nin (E-25) yolcu olarak bulunduğu araçta ve üzerlerinde yapılan aramalarda, L.K.M.S.A.’nın tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve R.E.’nin tasarrufunda ise satışı yeşil reçeteye tabii olan hap bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Güzelyurt’ta beş kişi uyuşturucudan tutuklandı

Güzelyurt’ta Büyük Ada Sokak üzerinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından dün şüpheli olarak görülen A.F.R.A.Z.’nın (E-20) kullanımındaki ve M.M.(E-24) ile A.E.H.’nin (E-22) yolcu olarak bulundukları araçta ve üzerlerinde yapılan aramalarda, tasarruflarında yaklaşık 9 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.M.M. M.M.(E-22) ve M.M.M.E.A.’nın (E-22) Gemikonağı’nda kaldıkları evde aramada yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Acarca’nın ölüm sebebi “akciğer enfeksiyonu ve solunum yetmezliği”

Gazimağusa’da kaldığı evde 27 Aralık’ta aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 35 yaşındaki Haşim Acarca’ya yapılan otopside ölüm sebebinin “akciğer enfeksiyonu ve solunum yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Kız arkadaşının cep telefonunu çaldı, tutuklandı

Girne’de faaliyet gösteren bir otel odası içerisinde dün müşteri olarak bulunun E.A.(E-30), cep telefonuna gelen mesajı kendisine göstermediği gerekçesiyle aralarında yaşanan tartışmaya sonucu, kız arkadaşına ait cep telefonunu çaldı. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

-Ercan’da 2022’de hırsızlık yapan şahıs ülkeye girdiği sırada dün tutuklandı

Öte yandan 8 Temmuz 2022 tarihinde, Ercan Havalimanı içerisinde faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde satışa sunulan 2 adet tablet bilgisayar, bir adet cep telefonu ve para kasası içerisinde muhafaza edilen toplam 19 bin 660 TL, 500 ABD doları ile 50 euro nakit paralar alınıp çalınması olayıyla ilgili zanlı olarak görülen ve aranan Y.A.(E-25) dün Ercan Havalimanı’nda ülkeye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Polise yalan ifade verdi

Lapta Polis Karakolu'na gelen U.U.’nun (E-45), Alsancak’ta kaldığı otel odası içerisinde muhafaza ettiği altın saat, altın çakmak ve pırlanta bilekliğin çalındığı yönünde hayali bir suç ile ilgili olarak dün polise kasten yalan ifade verdiği tespit edildi.

U.U. tutuklandı.

Sarhoş olup çevreyi rahatsız eden üç kişi tutuklandı

Lefkoşa ve İskele’de dün ve bugün kamuya açık yerlerde, sarhoş olup çevreye rahatsızlık veren, A.Z. (E-19), Ş.Ç.U.(K-36) ve M.A.Ö.(E-74) tutuklandı.

İzinsiz ikamet eden bir kişi tespit edildi

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 1 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.