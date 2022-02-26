Akaryakıt, ilaç ve market alışverişi için kuzeye geliyorlar

Kıbrıs’ın güneyinde akaryakıt fiyatlarının yükselmesi nedeniyle birçok Kıbrıslı Rum’un, depolarını doldurmak için kuzeye geldiği, Metehan geçiş noktasında sabah ve akşam saatlerinde araç kuyrukları görüldüğü bildirildi.

Fileleftheros, “İşgal Bölgelerinde Benzin Kuyrukları” başlıklı haberinde, sigorta şirketlerinin Kıbrıslı Rumların araçlarının kuzeyde seyredebilmesi için zorunlu tutulan ve yıllık 110-120 Euro olan sigorta fiyatlarını 180 Euro’ya çıkardığını ancak bunun uzun vadede kuzeye geçişler açısından caydırıcı görülmediğini yazdı.

Kuzeyden akaryakıt almak isteyenlerin sabah ve akşam saatlerinde Metehan geçiş noktasında kuyruklar oluşturduğunu yazan gazeteye göre bir Kıbrıslı Rum sürücü, deposunu güneyde tarafında 70-80 Euro’ya doldurabilirken kuzeyden 50 Euro’ya doldurduğunu söyledi.

Kıbrıs Rum Gümrük makamlarının çift kabin van ve bunun gibi araçlara günlük denetim uyguladığı ve kuzeyden güneye bidonlarla akaryakıt geçirilmesini engellemeye çalıştığı kaydedildi. Çoğu Kıbrıslı Rumun kuzeye ilaç almak ve market alışverişi yapmak amacıyla geldiğine işaret edildi.