Akaryakıt dolu tankerle salon araç yüz yüze çapıştı
Tatlısu’da akaryakıt tankeri ile salon araç yüz yüze çarpıştı; tanker takla atıp devrilerek durdu. Kaza sonucu, 3 kişi yaralandı.
Tatlısu’da akaryakıt tankeri ile salon araç yüz yüze çarpıştı; tanker takla atıp devrilerek durdu. Kaza sonucu, 3 kişi yaralandı.
Olay, bu sabah 10.30 sıralarında Girne-Tatlısu Anayolu'nun Alagadi - 2 mevkiinde yaşandı.
38 yaşındaki Mustafa Batıbeniz, yönetimindeki LK 343 plakalı akaryakıt tankeri ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu sağ şeride geçti karşı istikametten gelen Irıs A. Elısabeth’in yönetimindeki UH 795 plakalı aracın sağ ön ve yan kısmına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle LK 343 plakalı araç kontrolsüzce savrularak, bir takla atıp yol içerisinde tavanı üzerinde durdu.
Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve LK 343 plakalı araçtaki yolcu Berkay Erkanat kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.