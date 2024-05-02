Akansoy: “Hayata geçmeyen bir yasanın insan hayatına herhangi bir katkısı olmayacak”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (KTMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası'nın (İMO) düzenlediği “İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı” bugün yapılıyor.

Lefkoşa Golden Tulip Otel’de düzenlenen Çalıştay’da, sırasıyla İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci, Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Çobanoğlu Ballı, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından “Şantiye Yönetenler”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Verenler”, “Akademisyenler”, “Denetçiler”, “Yükleniciler” ve “Yerel Yönetimler” başlıkları altında 6 masa oluşturuldu

Ekinci: “Şantiyeler en tehlikeli yerlerden biridir”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci, konuşmasında Oda olarak “iş sağlığı ve güvenliği (İSG) ile trafik ve ulaşım” konularında çalışma başlattıklarını ifade etti.

Ekinci, “Ülkemizde inşaat sektörüne baktığımız zaman bir iş gücü talebi oluştu. Fakat burada da devlet, garantör rolünden çok sermayeye destek verir noktada oldu.” dedi.

Ülkede ölümle neticelenen iş kazalarının oranlarının Avrupa ortalamalarının üzerinde olduğuna dikkat çeken Ekinci, ayrıca iş kazalarının yeterli şekilde kayıt altına alınmasıyla ilgili de problemlerin olduğunu kaydetti.

2008 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kabul edilmesine rağmen bazı iş çevreleri tarafından halen benimsenmediğini ifade eden Ekinci, “İnşaat Mühendisleri Odası olarak da iş sağlığı ve güvenliğine ne kadar hakimiz? Bunu sorgulamalıyız. Çalıştay, buna ışık tutması için yapılıyor.” ifadelerine yer verdi.

Şantiyelerin en tehlikeli yerlerden biri olduğunu belirten Ekinci, kalitenin yakalanması ve iş kazalarının önlenmesinde kendilerine de büyük görevler düştüğünü dile getirdi.

Akansoy: “Toplumsal bir mutabakat ve irade ortaya konmalı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy da, iş sağlığı ve güvenliği konusunun ülkede yeteri kadar tartışılmadığını ve farkındalık yaratılmadığını ifade etti.

“Ülkemizde her 10 günde bir iş kazası oluyor” diye konuşan Akansoy, konuyla ilgili toplumsal bir mutabakat ve iradenin ortaya konmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Çalıştayın sonuçlarının çok değerli olacağını belirten Akansoy, hayata geçmeyen bir yasanın ise insan hayatına herhangi bir katkısının olmayacağını belirtti.

“İş sağlığı ve güvenliği konusunda esas mesele iradedir. Bu iradeyi gösterebilecek siyasetin hayat bulması gerekiyor. Özelikle inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği konusunda var olan büyük eksiklikler hepimizin önüne çıkıyor.” ifadelerini kullanan Akansoy, bu işin ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

Olguner: “İş sağlığı ve güvenliği, tam olarak inşaatlarda uygulanmıyor”

Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner de, iş sağlığı ve güvenliğinin işçi ve emekçilerin iş ortamında güvenini sağlayacak önemli bir konu olduğunu ifade etti.

Olguner, 2008 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın kabul edildiğini ancak tam olarak inşaatlarda uygulanmadığını kaydetti.

yapı denetiminin; “dört vize bürosu” olan Odanın aktif bir şekilde belediyelerde uyguladığı bir sistem haline geldiğini kaydeden Olguner, “İş sağlığı ve güvenliği de aynı şekilde odalarımız arasında çalışma yapılıp güçlendirilerek ilerleyebilir. Böyle çalışmalar, ilerleme için çok değerlidir” diye konuştu.

Ballı: “Daha cezacı değil, daha önleyici olmalıyız”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Çobanoğlu Ballı da, iş sağlığı ve güvenliğinin devlet, işveren ve çalışanların ortak çalışmasıyla, yürütülmesiyle gereken yasa ve tüzüklerden oluşan işlemler bütünü olduğunu kaydetti.

“İş sağlığı ve güvenliği, bir kültürdür” diyen Ballı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanmasının ancak tüm tarafların yasa ve tüzükleri uygun bir şekilde yerine getirmesiyle mümkün olabileceğini ifade etti.

Ballı, “işverenlerin öncelikle bilinçlenmesi ve bunu bir mali külfet olarak değil de, hem kendileri hem de çalışanları adına bir güvenlik olarak kabul etmeleri gerekiyor.” dedi.

“Üç ayda 42 iş kazası…”

Kaliteli uzman yetiştirmek adına eğitim müfredatlarının gözden geçirildiğini belirten Ballı, yetkin eğitim kurumları tarafından uzmanların gelişimlerinin sağlandığını dile getirdi.

“İnşaat alanında teftişlerimizi daha etkin bir hale getirmeliyiz. Daha cezacı değil, daha önleyici olmalıyız” ifadelerine yer veren Ballı, 2023’te 400 iş kazasının tahkikatının yapıldığını, 80 inşaatın denetlendiğini, Ocak-Mart 2024’te ise 42 iş kazası tahkikatının yapıldığını belirtti.

Aysal: “Sorun, kültürel bir sorundur”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal da, en çok can kaybı ve iş kazalarının inşaat alanında olduğuna dikkat çekti.

Sorunun kültürel bir sorun olduğunu ifade eden Aysal, farkındalık ve eğitimin önemine değinerek geçmiş dönemlerde İnşaat Mühendisleri Odası'nın tüm taşeronlara eğitim verdiğini hatırlattı.

“Yasalar var, ancak niyet gerekiyor. Var olanları ne kadar uyguluyoruz, yeteri kadar önemsiyor muyuz?” diye soran Aysal, Çalıştaydan çıkacak sonucun birinci basamakta ne yapacaklarını kendilerine anlatacağını kaydetti.

İş sağlığı ve güvenliğinin sadece koruyucu donanımlara indirgenmemesi gerektiğinin de altını çizen Aysal, çok iyi durumda olan şantiyeler ve iş yerlerinin olduğunu ancak ilerlemenin yeterli olmadığını kaydetti.

Öte yandan, iki oturumda gerçekleştirilecek olan Çalıştay, saat 17.00’de katılım belgelerinin verilmesiyle sona erecek.

Çalıştay raporu ise yarın kamuoyuyla paylaşılacak.