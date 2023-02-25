Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti İçi Eğitim Merkezi, (CTP PEMER), bu sabah Naci Talat Vakfı’nda CTP Gençlik Örgütü üyelerine yönelik eğitim çalışması düzenledi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, çalışmaya, çok sayıda Gençlik Örgütü üyesinin yanı sıra, Genel Sekreter Asım Akansoy ve bazı milletvekilleri de katıldı. Atölye tarzında gerçekleştirilen çalışmanın açılışında PEMER Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sarpten, Genel Sekreter Asım Akansoy ve Gençlik Örgütü MYK Üyesi Çise Mevlit konuşma yaptı. Konuşmaların ardından, gençler notlar alarak çeşitli konular üzerinde çalışmalar yaptı.

Akansoy: “Gençler yoksa hiçbir siyasi hareket gelişemez”

Çalışmalardan önce söz alan Genel Sekreter Asım Akansoy, gençler yoksa hiçbir siyasi hareketin gelişemeyeceğini vurguladı. PEMER’in gençlere yönelik çok önemli bilgilendirme çalışmalarına imza attığını ve bu çalışmaların bundan sonra da devam edeceğini dile getiren Asım Akansoy, edinilecek bilgilerin gençlerin çok işine yarayacağını söyledi. Amaçlarının bu dünyadaki kötü hayatları iyi hale getirebilmek olduğunu ifade eden Akansoy, gerek siyasette, gerekse günlük hayatta insanların “Ne yapacağız?”, “Nereye gideceğiz?” gibi soruların arasına sıkışıp kaldığını belirtti. Akansoy, “Bu eğitimler, bizim hayata bakışımızı renklendirecek ve hayatı doğru bir şekilde kavramamıza neden olacak tüm konular işlenecek” şeklinde konuştu.

Sarpten: “Gençlik bir örgütün en dinamik kesimidir”

CTP PEMER Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitimci Salih Sarpten de, gençliğin bir örgütün en dinamik kesimi olduğunu ve bu dinamizmi harekete geçirip verim alabilmek için gençlerin entelektüel birikimlerini artırmak gerektiğini ifade etti. Bugün düzenlenen eğitim çalışmasını aslında 11 Şubat’ta gerçekleştirmeyi planladıklarını söyleyen Sarpten, Türkiye ve Suriye’de meydana gelen deprem felaketlerinden dolayı etkinliği ertelediklerini hatırlattı. PEMER’in düzenlediği eğitim çalışmalarının yaz döneminde de devam edeceğini ifade eden Sarpten, çalışmaların interaktif bir şekilde düzenleneceğini açıkladı.

Mevlit: “Deneyimlerimizi birbirimizle paylaşacağız”

CTP Gençlik Örgütü MYK Üyesi Çise Mevlit de, bu çalışmalarda gençler olarak deneyimlerini birbirleriyle paylaşacaklarını vurguladı. Eğitim programlarını planlarken akıllarında hep “Nasıl yapabilir ve genç arkadaşlarımızla birlikte yeni ufuklar kazanabiliriz? Nasıl yapabiliriz ve birbirimizin deneyimlerinden yararlanarak kendimize yeni bir yol açabiliriz?” soruları olduğunu ifade eden Mevlit, yeni ufuklar kazanmanın da kendilerine yeni bir yol açmanın da ilk koşulunun öğrenmekten ve öğrendiklerini paylaşmaktan geçtiğini belirtti. Bu çalışmaların çok önemli olduğunu dile getiren Mevlit, katılan herkese teşekkür etti.