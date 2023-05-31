Akademik takvimin 1 Temmuz’da tamamlanması gündemde

Öğretmenler (Değişiklik) Yasası ve eğitimdeki diğer sorunlara karşı eğitimde başlayan grevler sürerken, Eğitim Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası görüştü, henüz kesinleşmese de Akademik Takvimin 1 Temmuz’da tamamlanması gündeme geldi.

Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın yetkili kurulları ile yapacağı toplantı sonucunun olumlu olması halinde, Akademik Takvimin 1 Temmuz’da tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Şirket, bugün sendika ile görüştüklerini, toplantıda öğretmenlerin yer değiştirmeleri (nakiller) ve 2. dönem sonu sınavlarının yapılamamasının değerlendirildiğini kaydetti.

Şirket’in açıklaması şöyle;

“30 Mayıs 2023 tarihinde yaptığımız çağrıya istinaden, Bakanlığımız ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) arasında bugün bir görüşme gerçekleştirilmiştir.

Bu görüşmede, öğretmenlerin yer değiştirmeleri (nakiller) ve 2. Dönem sonu sınavlarının yapılamaması ile ilgili konular görüşülmüştür.

Gelinen noktada, KTOEÖS’ün yetkili kurullarında, görüşülen konularla ilgili değerlendirme yapma ihtiyacı tarafımıza iletilmiştir.

Sendikanın yetkili kurulları ile yapacağı toplantı sonucunun olumlu olması halinde, Akademik Takvimin 1 Temmuz 2023 tarihinde tamamlanmasını hedeflenmektedir.”