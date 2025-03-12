“Ailem tehdit altında olduğu için tetikçi olmayı kabul ettim”

Lefkoşa’da Ahmet Keskin’e silahlı saldırı düzenleyen M.L. ile suç ortağı M.E. mahkemeye çıkarıldı. Polis, M.E.’nin para karşılığında Ahmet Keskin’i vurmak için Kıbrıs’ın kuzeyine geldiğini ancak suçu işlemekten vazgeçtiğini belirtti. M.E.’nin, silahı M.L.’ye teslim ettiği ve ailesinin tehdit edildiği için tetikçiliği kabul ettiğini yönünde ifade verdiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Özgür Sunalp mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlıların Lefkoşa’da meydana gelen “Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma, Tasarruf, Kullanma, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu, Meskun Mahalde Ateş̧ Açma' suçlarıyla bağlantılı tutuklandığını söyledi.

Polis memuru Sunalp, 22 Şubat 2025 tarihinde saat 15:15 raddelerinde; Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Doyduk Doyduk” isimli restoran içerisinde zanlı M.L.’nin işletmeci Ahmet Keskin'e bir el ateş ederek, sağ baldırından yaraladığını mahkemeye hatırlattı.

Polis, meydana gelen olayın ardındanM.L.’yi saat 17.00 sıralarında Ercan Havalimanından çıkış yapacağı sırada tespit ederek tutukladıklarını anımsattı.

Polis, olayda kullanılan glock marka silahin olay yerinin yakınlarında içerisinde 8 adet mermiyle emare alındığını, yapılan soruşturma sonucu zanlım.E.’nin 20 Şubat tarihinde silahı M.L’ye teslim ettiğini belirlediklerini kaydetti.

Polis memuru M.E.’nin da 23 Şubat’ta tutuklandığını kaydetti.

Polis, her iki zanlının da suçlarını itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen silahın balistik incelemesinin tamamlandığını, olayda kullanılan silah olduğunun teyit edildiğini söyledi.

Polis, zanlıların olaydan kısa süre önce ülkeye turist olarak geldiklerini belirtti.

Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu M.E.’nin de 12 Şubat’ta para karşılığında Ahmet Keskin’i vurmaya geldiğini, birçok kez Doyduk Doyduk isimli restoranın çevresine gittiğini ancak saldırıyı gerçekleştirmediğini, bu nedenle M.L’nin gönderildiğini, M.E.’nin de silahı M.L.’ye teslim ettiğini açıkladı.

Polis, M.E.’nin ifadesinde ailesi tehdit altında olduğu için tetikçi olmayı kabul ettiğini, bu nedenle Kıbrıs’ın kuzeyine geldiğini, ancak suçu işlemekten vazgeçtiğini söylediğini aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını, işlenen suçların ağır ceza kapsamında girdiğini kaydeden polis, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.