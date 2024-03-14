AİHM kararı incelenecek,  istinaf davası beklenecek

Seferberliğe gitmeyi reddettiği gerekçesiyle ikinci kez hakkında dava açılan vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu'nun bugün görüşülecek davası 18 Nisan'a ertelendi.

Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Türkiye'yi mahkum ettiği vicdani retçi Murat Kanatlı ile ilgili kararın ve bir diğer vicdani retçi Mustafa Hürben'in yarınki istinaf davasının sonucunun incelenmesi adına davayı 18 Nisan'a erteledi.

Vicdani retçi Murat Kanatlı’nın, seferberliğe gitmeyi reddetmesi sonucu hapse gönderilmesiyle alakalı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde Türkiye’ye karşı açtığı davada karar salı günü açıklanmıştı.

AİHM, Kanatlı’nın, “düşünce ve vicdan özgürlüğünün ihlal edildiğine” karar vererek Türkiye’yi 9 bin Euro para cezasına mahkum etmişti