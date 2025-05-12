Ahmet Savaşan geri çekildi, yerine Yasemi Öztürk görevlendirildi
Lefkoşa Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere oluşturulan özel komitede üye değişikliğine gidildi.
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Lefkoşa Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere oluşturulan özel komitede üye değişikliğine gidildi.
Komite üyesi olarak görev yapan Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan geri çekildi, yerine İskele Milletvekili Yasemi Öztürk görevlendirildi.
Değişiklik oy birliğiyle kabul edildi.
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Etiketler : Hasan Tosunoğlu