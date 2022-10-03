Ahmet Çakır evinde ölü bulundu

Lefkoşa’da dün gece 01.30 sıralarında Ahmet Çakır isimli şahıs (E-66), evinde ölü bulundu.

Polis açıklamasında, Çakır’ın cesedi üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Freeland’ın ölüm nedeni belli oldu

Tatlısu’da 1 Ekim’de kaldığı sitede rahatsızlanarak, ambulansla kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren Paul David Freeland’ın (E-57) ölüm nedeni belirlendi.

Polis, Freeland’ın ölüm sebebini “mevcut kalp hastalığı ve kalp krizi” sonucu olarak açıkladı.