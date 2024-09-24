AHİM, Türkiye’nin istinaf talebini reddetti, Kıbrıs’ta “vicdani ret haktır” dedi

Türkiye, Kıbrıs’ın kuzeyinde vicdani ret hakkını tanımaması gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde vicdani retçi Murat Kanatlı’ya karşı kaybettiği kararı istinafa taşıdı, ret kararı aldı.

Türkiye, Kıbrıs’ın kuzeyinde vicdani ret hakkını tanımayıp, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 9'uncu maddesinde belirtilen düşünce, vicdan ve din özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle mahkum oldu.

Oy birliğiyle alınan karar sonucunda AİHM, Türkiye'nin Kanatlı'ya karşı 9 bin euro manevi tazminat ve mahkeme masrafları ile diğer harcamalar için 2 bin 363 euro ödemesine karar verdi.

Bu kapsamda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Murat Kanatlı’ya yönelik hak ihlalinin giderilmesi için çalışmalar yürütecek.

Öte yandan “Kıbrıs’ta vicdani reddin” görüşüleceği söz konusu toplantıda, ayrıca Taşınmaz Mal Komisyonu’nun, Kıbrıs’ın kuzeyindeki Kıbrıslı Rum taşınmaz mallarına ilişkin ürettiği kararlar da görüşülecek.

Taşınmaz Mal Komisyonu ile ilgili “AHİM”e yönelik olumlu açıklamalar yapan Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar ile UBP – YDP – DP Hükümeti, geçtiğimiz aylarda Meclis Genel Kurulu’nda vicdani reddin bir insan hakkı olduğunu reddetmiş, yasa çalışmasına olumsuz oy vermişti.

Aynı toplantıda hem TMK hem de vicdani ret konusunun görüşülecek olması, hem Türkiye hem de Kıbrıs’taki iktidar tarafından nasıl yorumlanacağı merak konusu halini almış durumda.

Kanatlı: “Hükümetin tavrı şimdi ne olacak?”

İstinafın reddedilmesi üzerine açıklama yapan vicdani retçi Murat Kanatlı, Taşınmaz Mal Komitesi ile ilgili Ersin Tatar, Ünal Üstel ve Tahsin Ertuğruloğlu’nun “AİHM, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi oldukça önemli” yönündeki açıklamalarına işaret ederek, “Peki şimdi tavırları ne olacak?” diye sorguladı.

Kanatlı, “Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi artık benim için de toplanacak ve hak ihlalinin giderilmesi isteyecek” diyerek, “Şansa bak ki Taşınmaz Mal Komisyonu’nun kararlarının da görüşüldüğü oturumda, benim konum da görüşülecek. Yani aynı anda haklılığımızı teyit edildi ama Kanatlı konusunda bize haksızlık yaptı açıklamalarını duyacağız...” ifadelerini kullandı.

Kanatlı, “Dedik, demeye devam edelim: Vicdani ret haktır. Mücadele bitmedi, sürüyor…” dedi.

Ne olmuştu?

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” uluslararası alanda ve AİHM nezdinde tanınırlığı olmadığı için mahkeme bu bölgedeki hak ihlallerinden 'de facto' olarak Türkiye'yi sorumlu tutuyor.

Murat Kanatlı, 2009 yılında Askerlik Kanunu uyarınca bir günlük 'seferberlik çağrısına' uymayarak askerlik hizmetini vicdani ret gerekçesiyle yerine getirmediği için mahkum edilmiş, ardından şikayetçi olarak AIHM'de dava açmıştı.