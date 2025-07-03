“Ah Kıbrıs’ım, Vah Kıbrıs’ım” Gazimağusa’da sahnelendi

Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Lirik Şiir Grubu, “Ah Kıbrıs’ım, Vah Kıbrıs’ım-Dün/Bugün” şiir ve müzik dinletisiyle, Gazimağusa Bandabuliya’da sanatseverlerle buluştu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre; Yıltan Taşçı, Merter Refikoğlu, Kemal Taşçı ve Serkan Soyalan’dan oluşan Lirik Şiir Grubu, birçok köşe yazarı, şair ve yazarın ürettiklerinden derlenen ve tiyatral bir sunumla “Ah Kıbrıs’ım, Vah Kıbrıs’ım / Dün-Bugün” dinletisini Lefkoşa ve Güzelyurt'ta da sunmuştu.

Dinleti, ekim ayından itibaren diğer bölgelerde de devam edecek.