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“Ah Kıbrıs’ım, Vah Kıbrıs’ım” Gazimağusa’da sahnelendi

“Ah Kıbrıs’ım, Vah Kıbrıs’ım” Gazimağusa’da sahnelendi

Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Lirik Şiir Grubu, “Ah Kıbrıs’ım, Vah Kıbrıs’ım-Dün/Bugün” şiir ve müzik dinletisiyle, Gazimağusa Bandabuliya’da sanatseverlerle buluştu.

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Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Lirik Şiir Grubu, “Ah Kıbrıs’ım, Vah Kıbrıs’ım-Dün/Bugün” şiir ve müzik dinletisiyle, Gazimağusa Bandabuliya’da sanatseverlerle buluştu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre; Yıltan Taşçı, Merter Refikoğlu, Kemal Taşçı ve Serkan Soyalan’dan oluşan Lirik Şiir Grubu, birçok köşe yazarı, şair ve yazarın ürettiklerinden derlenen ve tiyatral bir sunumla “Ah Kıbrıs’ım, Vah Kıbrıs’ım / Dün-Bugün” dinletisini Lefkoşa ve Güzelyurt'ta da sunmuştu.

Dinleti, ekim ayından itibaren diğer bölgelerde de devam edecek.

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