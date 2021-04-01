Ağır Ceza’da beraat etti, Yüksek Mahkeme suçlu buldu

Mağusa’da 2014, 2015 ve 2016 yılları içinde ders verdiği okulda iki erkek öğrencisine sosyal medya üzerinden cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ve rahatsız edici tavırlar sergilediği gerekçesi ile yargılanmaktan beraat eden Mustafa Çil, 3 yıl sonra suçlu bulundu.

Başsavcılığın istinaf ettiği davanın kararı bugün Yüksek Mahkemede açıklandı.

Yüksek Mahkeme, sanık Mustafa Çil’i suçlu bularak 3 ay hapislik cezasına mahkûm etti.

Mahkeme vurgu yaptı: “Öğretmen öğrencisini korumakla yükümlüdür”

Yüksek Mahkeme Heyeti Başkan Bertan Özerdağ ve Üyeler Peri Hakkı ile Beril Çağdal huzurunda görüşülen istinaf duruşmaları sonucunda heyetin oy birliği ile verdiği kararı Başkan Hakkı açıkladı.

Kararda, sanığın ilk etap da 2 öğrencisine karşı suç işlediği gerekçesi ile yargılandığını ancak yapılan duruşmalar neticesinde 1 öğrencisine karşı suç işlediğinin tespit edildiğini belirtti.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Peri Hakkı, sanığın öğretmen olmasına karşın örnek bir davranış sergilememesini ve korumakla yükümlü olduğu öğrencisine karşı bu suçu işlemesini aleyhine ağırlaştırıcı sebep olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Hakkı, sanığın 2 çocuk babası olması ve evli olup onlara bakmakla yükümlü olmasını ise lehine hafifleştirici neden olarak değerlendirdikten sonra sanığı 3 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.