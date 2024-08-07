“Ağaçlık bir alana ‘burası güney’ denilerek terk edildiler”

Kıbrıs’ın güneyindeki eşine ulaşmak için 12 bin Euro karşılığında, 6 çocuğuyla birlikte yasadışı yollarla Türkiye’den Kıbrıs’ın kuzeyine gelen ve “burası Kıbrıs’ın güneyi” denilerek ağaçlık bir alana terk edilen 33 yaşındaki Suriye uyruklu genç kadın, yardım istemek için gittiği polis karakolunda tutuklandı.

Polis, genç kadının Salı günü saat 00.20 raddelerinde yaşları 7 ile 14 arasında değişen 6 çocuğuyla Lefkoşa Adli Şube'ye geldiğini belirtti.

Polis memuru, eşinin Kıbrıs’ın güneyinde olduğunu, onun yanına gitmek için Türkiye’den, 15 kişiyle birlikte tekne ile Kıbrıs’ın kuzeyine geldiklerini anlatan kadının, yolculuk için 12 bin Euro verdiğini söylediğini aktardı.

Kadının, “bilmedikleri bir yerden Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yaptıklarını” söylediğini belirten polis, giriş yaptıktan 20 dakika sonra bir aracın kendilerini aldığını ve “burası Kıbrıs’ın güneyi” denilerek ağaçların bulunduğu bir bölgeye bırakıldıklarını söylediğini ifade etti.

Kadının, ağaçlık bölgeye bırakıldıktan sonra Kıbrıs’ın kuzeyinde olduklarını fark ettiklerini söylediğini belirten polis, kadının yardım istediğini belirtti.

Polis memuru, olayla ilgili soruşturmanın tamamlandığını, “zanlı” konumundaki genç kadının Suriye vatandaşı olduğunu, Kıbrıs’ın kuzeyinde kalıcı bağı bulunmadığını belirterek, çocuklarıyla birlikte öğrenci yurdunda 15 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.