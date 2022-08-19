YENİDÜZEN ADVERTORIAL

E-Ticaret Nedir? E-Ticaret Sitesi Nasıl Kurulur?

Online ortamlarda yapılan satışlar, internet teknolojilerinin gelişmesiyle büyük bir ivme kazanmıştır. 2022 yılında, fiziksel ortamda satışa sunulan ürünlerin çoğunu internet üzerinden satın almak mümkündür. Buradan hareketle internet üzerinden satış yapmanın iyi bir iş fikri olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu noktada da “ E-ticaret nedir? ” sorusu gündeme gelir.

E-ticaret, çevrim içi mecralar üzerinden yapılan satış faaliyetleri şeklinde tanımlanabilir. Web siteleri, pazar yeri platformları, mobil uygulamalar ve sosyal medya mecraları üzerinden yapılan satışlar, bu kapsamda yer alır. Söz konusu kavramı tanımlarken gelişmiş bir operasyon gerektirdiğini belirtmek faydalı olur. Etkin bir planlama yaparak çevrim içi mağaza kurabilir ve yüksek satış rakamları elde edebilirsiniz.

E-Ticaret Nasıl Yapılır?

“E-ticaret nasıl yapılır?” sorusunu yanıtlarken bu sürecin çok katmanlı bir yapıda olduğunu belirtmek gerekir. Söz konusu faaliyet, temel olarak satış ve lojistik aşamalarından oluşur. Tüketici, ürünü pazar yeri mağazası veya web sitesi üzerinden satın alır. Sipariş edilen ürün, tüketiciye sorunsuz biçimde ulaştığında ve herhangi bir iade/teknik destek talebi olmadığında süreç sonlanır. Faaliyetin temel amacı, ürün veya hizmetin lojistik planlaması yapılarak kullanıma hazır şekilde son müşteriye teslim edilmesidir.

Ödeme sistemi entegrasyonu, kargo takibi, lojistik ve stok yönetimi gibi aşamalar, e-ticaret için gerekenler listesinde ilk sıralardadır. Satışın sorunsuz ilerlemesi, tüm bu süreçlerin etkin bir biçimde planlanmasına bağlıdır. Başka bir ifadeyle müşteri memnuniyeti sağlamanın yolu arka planda kapsamlı ve kontrollü ilerleyen bir sürecin varlığıyla mümkün olur.

E-Ticaret Sitesi Kurmak İçin Gerekenler Nelerdir?

E-ticaret vergi mükellefiyeti gerektiren bir iş modelidir. Dolayısıyla satışlarınıza başlamadan önce şirket kurmanız gerekir. Hâlihazırda faal bir firmanız varsa online satışlarınızı bu şirket üzerinden yapabilirsiniz. Çalışmaya yeni başlayacaksanız kısa sürede ve düşük masraflarla bir şahıs firması kurabilirsiniz. Vergi ve beyan dönemlerinde sorun yaşamamak için bir mali müşavir veya muhasebeciyle anlaşmanızı tavsiye ederiz.

Lojistik planı, e-ticaret sitesi kurmak için gerekenler listesinde ilk sıralarda yer alır. Satışlarınızı hangi bölgede yapacağınızı belirledikten sonra ürün tedarik ve teslimatı için bir strateji oluşturmanız önemlidir. Teslimat aşamasını önceden planlayarak satış faaliyetlerinizin sorunsuz ilerlemesini sağlayabilirsiniz.

E-Ticaret Sitesi Kurmanın Maliyetleri Nelerdir?

E-ticaret sitesi kurma maliyeti konusunda hesaplama yaparken birçok kalemden bahsetmek mümkündür. Ödeme sistemleri, bütçeyi belirleyen önemli kalemler arasında yer alır. Satış faaliyetlerinin sorunsuz gerçekleşmesi için doğru ödeme altyapısını kullanmak gerekir. Bu sebeple web sitenizde sanal POS uygulamalarının kurulu olması önemlidir. Sipariş takibi, kargo entegrasyonu, stok yönetimi ve fiyatlandırma gibi unsurları dikkate almadan e-ticaret sitesi kurmak için gereken bütçeyi belirlemek mümkün değildir. Maliyet hesabı yaparken tüm bu aşamaları göz önünde bulundurmak gerekir.

Sıfırdan altyapı inşa etmek, sitenin kurulum sürecinde iyi bir fikir olmayabilir. Her aşamanın tek tek geliştirilmesi, zaman ve maliyet bakımından dezavantaj yaratır. Bunun yerine ödeme sistemlerinden lojistik takibine kadar bütün süreçlerin kontrolünü sağlayan e-ticaret paketleri arasından bir seçim yapmak faydalı olur. Bu noktada “ E-ticaret sitesi nasıl kurulur? ” sorusuna verilecek en net cevabın IdeaSoft’un sunduğu altyapılar olduğu rahatlıkla söylenebilir.

IdeaSoft E-Ticaret Paketleri ile Sitenizi Kolayca Kurun!

İş fikrinizi başarıya ulaştıracak e-ticaret altyapısı için IdeaSoft’u güvenle tercih edebilirsiniz. IdeaSoft tarafından geliştirilen altyapı paketleri, bütün satış ve lojistik süreçlerini kullanıcı dostu arayüz sayesinde kolayca takip etmenizi sağlar. Böylelikle ürünlerinizi hızlı bir biçimde satışa sunabilirsiniz. Söz konusu paketler, operasyon aşamalarının tamamını sorunsuz yürütmenize yardımcı olur. Ürün kategorizasyonu, stok yönetimi, lojistik gibi bir satış sitesinin olmazsa olmaz unsurlarını kapsayan IdeaSoft e-ticaret paketleriyle kurulum sürecini kısa bir süre içinde, zahmetsizce tamamlayabilirsiniz. Siz de “E-ticarete nasıl başlanır?” diye düşünüyorsanız hemen IdeaSoft’la iletişime geçebilirsiniz.