Adıyaman ve Adana’ya iki sefer

Adadan Adıyaman'a giden ekibin çalışmaları devam ederken saat 12.30'da 100 kişilik bir ekip daha Pegasus uçağıyla Adıyaman'a gidiyor. YENİDÜZEN’e konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 12.30 da Adıyaman’a ekip gönderileceğini söyledi.

Arıklı, saat 11.00’de ise Adana’ya gidecek olan bir uçak ile Kahramanmaraş’ta kurtulan kafiledeki çocukların alınacağı bilgisini verdi.

Adıyaman'da otel enkazında arama kurtarma çalışmalarının zor şartlarda ve yetersiz derecede sürdürüldüğü ifade ediliyordu.