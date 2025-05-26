“Adil bir çözüm için her fırsatı değerlendirmeliyiz”

Kıbrıs’ın kuzeyine geçerek Koruçam ve Karpaşa’da yaşayan Maronitleri ziyaret eden Kıbrıs Cumhuriyeti Meclis Başkanı ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, “yarım vatana razı olmuyoruz” dedi.

Alithia ve Fileleftheros’un DİSİ’den yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre Dimitriu, partisinden bazı milletvekillerinin ve diğer yetkililerin katıldığı ziyaret sırasında kuzeydeki köylere yeniden iskan edilen ve orada yaşayan “mahsur” Maronit cemaati üyeleriyle görüştü. Dimitriu özellikle 1974’te güneye geçmeyip kuzeyde yaşamaya devam eden bir annenin “gücünü ve fedakarlığını” övdü.

Kuzeyde yaşayan Maronitleri dinlemek ve “seslerini duyurmak" için bölgeyi ziyaret ettiklerini belirten Dimitriu “Ümidi ve aynı zamanda ülkeyi ısrarla canlı tutanları desteklemek görevimizdir. Unutmuyoruz, yarım vatana razı olmuyoruz” dedi.

Dimitriu Kıbrıs sorunundaki yeni sürece değinirken, “adil, sürdürülebilir ve kapsamlı çözüm için her fırsatı değerlendirmek görevimizdir” ifadesini kullandı.