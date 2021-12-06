‘Adaylık’ çekişmesi sürüyor

Partilerde kesin aday belirlemek için oylamalar 11-12 Aralık tarihlerinde yapılacak.

UBP’de toplam 85, YDP’de kontenjan adayları hariç toplam 63 aday adayı var. Diğer partilerin rakamları ise henüz netleşmedi.

Derya ULUBATLI

Erken Genel Seçimler yaklaşırken, partiler de milletvekili aday listelerini oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. 23 Ocak’ta yapılacak seçimler için bazı partiler aday adayı olmak isteyen kişilerin başvurularını almayı geçtiğimiz hafta itibariyle durdururken, bazı partilerde ise bu süreç bu haftanın sonuna kadar devam edecek.

Başvuruları durduran partilerden Ulusal Birlik Partisi 6 ilçeden çıkaracağı toplam 85 adayı liste halinde yayımlarken ve Yeniden Doğuş Partisi’nden YENİDÜZEN’e konuşan Genel Sekreter Ender Öztürk ise başvuruların ilk etapta 90 küsur civarında olduğunu ancak seçim esnasında zorlanmamak adına bazı adayların uzlaşı sonucu başvurusunu geri çektiğini aktardı. Öztürk son başvuru sayısını 63 olarak açıklarken, bu rakama kontenjan adaylarının da ekleneceğini belirtti. Geçtiğimiz hafta başvuruları kapattığını açıklayan Demokrat Parti yetkililerine ise ulaşılamazken, yine aynı açıklamayı yapan Halkın Partisi’nden ise karar değişikliği geldi, Genel Sekreter Gülşah Sanver Manavoğlu başvurulara devam edileceğini söyledi. Öte yandan Toplumcu Demokrasi Partisi de 10 Aralık tarihine kadar başvuru almaya devam edeceklerini, aday netleştirme ve sıralamanın ise 12 Aralık’ta yapılacağını açıkladı. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “yeterli başvurumuz vardır ancak görüşmeye devam ettiğimiz ve adaylık için teşvik etmeye çalıştığımız bazı kişiler de vardır, bu yüzden başvuru alımı hafta sonuna kadar devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ise aday adaylığı için çok sayıda başvuru geldiğini ve bugün Parti Meclisi’nde konuyla ilgili değerlendirme yapılacağını söyledi. Aday adaylarının belirlenmesinin ardından 11 Aralık’ta kesin adayların kararlaştırılması ve sıralama için oylamaya gidileceğini anlatan Sorakın, şu an için net bir rakam vermenin imkansız olduğundan bahsetti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın:

“Çok fazla başvuru var, görüşeceğiz”

Milletvekili adaylığı için partilerine çok sayıda başvuru olduğunu belirten Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, bugün aday adaylığı başvuranlarının değerlendirilmesi ve onaylanması için Parti Meclisi’nin toplanacağını aktardı. Sorakın şunları söyledi: “Birçok başvuru var ve bazı bölgelerde sayıyı aştık. Artık başvurular kapandı. Bugün başvuruları PM’ye götüreceğiz ve onların onayladığı kişiler ne aday adayı listesi olarak 11 Aralık’ta aday olmak üzere Kurultay’a götürülecek. Esas adayları ve sıralarını 11’inde belirleyeceğiz. Bu yüzden şu an için aday adaylığı için de net bir sayı veremiyoruz”.

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit:

“Başvurular 10 Aralık’a kadar sürecek”

Aday adaylığı için başvuruların 10 Aralık’a kadar devam edeceğini söyleyen Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 12 Aralık’ta ise kesin adayların belirleneceğini ve sıralamanın yapılacağını belirtti. Özyiğit şunları aktardı: “Çok ciddi ve yeterli başvurumuz vardır ancak bir yandan da görüşmeye devam ettiğimiz ve adaylık için teşvik etmeye çalıştığımız insanlar var. Bu yüzden tarihi 10’una kadar tutuyoruz. 12’sinde ise kesin adayların belirlenmesi ve aday sıralamasının yapılması için oylamalar yapılacak. Bu yüzden şu an için aday adayları için de net bir sayı vermemiz mümkün değildir”.

Halkın Partisi Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu:

“Başvuru kabulü bu hafta da devam edecek”

Henüz aday adayı listesinin kapatılmadığını belirten Halkın Partisi Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu başvuru kabulünün devam edeceğini, adayların netleştirilmesi için yapılacak oylamanın da önümüzdeki hafta bir güne alınacağını söyledi. Manavoğlu bu zamana kadar başvuran aday adayı sayısını ise açıklamadı.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Ender Öztürk:

“Bazı başvurular uzlaşı sonucu geri çekildi”

Şu an için başvuruların kapandığını ve sadece kontenjan adaylarının belirlenme işlemini beklediklerini belirten Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Ender Öztürk, 90’ın üzerinde başvuru geldiğini ancak bu rakam çok fazla olduğu için bazı kişilerin yapılan uzlaşı sonucu başvurusunu geri çektiğini dile getirdi. Net adayların 12 Aralık’ta yapılacak oylama sonucu kararlaştırılacağını da ifade eden Öztürk, şimdi ellerinde olan toplam aday adayı sayısını ise 63 olarak açıkladı.