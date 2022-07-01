Adanır: “Kaçak yapı hastalığı tedavi edilemez bir noktaya geldi”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Tunç Adanır, “devleti yönetenlerin kronikleşen ‘kaçak yapı hastalığının’ tedavi edilmez bir noktaya geldiğini” söyledi.

Adanır yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katıldığı bir televizyon programında, “20 Temmuz’da yeni Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi (Külliye) ve Meclis binasının temelinin atılması için planlar yapıldığını açıkladığını” ifade etti.

Külliyenin halkın öncelikleri arasında yer almadığını ve proje onayının hiçbir yasal zemini bulunmadığını ileri süren Tunç Adanır, “İnat ve ısrardan anlıyoruz ki devleti yönetenlerin kronikleşen ‘kaçak yapı hastalığı’ tedavi edilemez bir noktaya gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Devlete ait tüm binaların kaçak inşaat kapsamına girmeden inşa edilebilmesinin iki yasal yolu olduğunu belirten Adanır, bunları şöyle sıraladı:

“-Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı altındaki Planlama İnşaat Dairesi (PİD) tarafından projelendirilmesi ve yapı denetiminin PİD teknik personeli tarafından yapılması.

-KTMMOB’ye bağlı odalara kayıtlı serbest çalışan mimar ve mühendislerden, hizmet alımı yapılarak, projelerin vizelenmiş olması ve yapı denetiminin proje müellifleri tarafından yapılması.”

Bahse konu projelerin bugüne kadar her iki kurumda da yasallaştırılmadığını kaydeden Adanır, Cumhurbaşkanı’na; “20 Temmuz 2022 tarihinde kaçak yapıların temelini attırmayı mı planlamaktasınız?” sorusunu sordu.