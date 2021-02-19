Adanın iki yakasından polis şiddetine karşı ortak mesaj

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlardan polis şiddetine karşı ortak ses.

Kıbrıs’ın güneyinde geçtiğimiz hafta düzenlenen barışçıl yürüyüşe polis müdahalesinin yankıları sürüyor. Adanın her iki tarafından Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türkler yayınladıkları ortak videoda polis şiddetine karşı çıktı.

Videoda yer alan Kıbrıslı Türkler, şiddette uğrayan Kıbrıslı Rumlarla dayanışmalarını dile getirerek, nerede olursa olsun polis şiddetine karşı çıkılması gerektiğini vurguladı. Barış ve ortak mücadele mesajı da verilen video sosyal medyada paylaşıldı.