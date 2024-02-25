“Adamızı güzelleştirmek adına yararlı ve tanıtıcı işbirliklerine imza atmak istiyorum”

Levent ÖZDAĞ

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Şans

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Stilist

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Kendim

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık

En büyük pişmanlığım… Hiç pişmanlığım yok

En büyük sevincim… Başarı

Hayatımın dönüm noktası… İncirli Eczanesi’ni açmam

Beni en çok etkileyen yazar… Azra Kohen

Başucumdaki kitap… Gör Beni - Azra Kohen

En keyif aldığım müzik… Ruh halime göre değişiyor

En son izlediğim film… Berlin

Kendim için son aldığım şey… Ayakkabı

Dolabımdaki en gereksiz şey… Asla öyle bir şey yok

Benim için alınabilecek en güzel hediye… İnce düşünülmüş her şey

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Hiçbir şey

Kendimde beğendiğim özellik… Yeter ki bir şeyi isteyim, olana kadar mücadele ederim

Olmazsa olmaz… Özgürlüğüm

En iyi yaptığım yemek… Her şey

Hayalimdeki dünya… Sevginin dolup taştığı bir dünya

Aşk benim için… Sadakat

Onunla çok tanışmayı isterdim… Atatürk

Görmek istediğim yer… Kuzey Işıkları

Mutlaka yapmak istediğim… Bu zamana kadar istediğim her şeyi yaptım çok şükür

Son olarak söylemek istediklerim… Sevgi dolu bir dünyada, adamızı güzelleştirmek adına yararlı ve tanıtıcı işbirliklerine imza atmak için elimden geleni yapmak. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle…