“Adamızı güzelleştirmek adına yararlı ve tanıtıcı işbirliklerine imza atmak istiyorum”
“Adamızı güzelleştirmek adına yararlı ve tanıtıcı işbirliklerine imza atmak istiyorum”
Levent ÖZDAĞ
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Şans
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Stilist
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Kendim
Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık
En büyük pişmanlığım… Hiç pişmanlığım yok
En büyük sevincim… Başarı
Hayatımın dönüm noktası… İncirli Eczanesi’ni açmam
Beni en çok etkileyen yazar… Azra Kohen
Başucumdaki kitap… Gör Beni - Azra Kohen
En keyif aldığım müzik… Ruh halime göre değişiyor
En son izlediğim film… Berlin
Kendim için son aldığım şey… Ayakkabı
Dolabımdaki en gereksiz şey… Asla öyle bir şey yok
Benim için alınabilecek en güzel hediye… İnce düşünülmüş her şey
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Hiçbir şey
Kendimde beğendiğim özellik… Yeter ki bir şeyi isteyim, olana kadar mücadele ederim
Olmazsa olmaz… Özgürlüğüm
En iyi yaptığım yemek… Her şey
Hayalimdeki dünya… Sevginin dolup taştığı bir dünya
Aşk benim için… Sadakat
Onunla çok tanışmayı isterdim… Atatürk
Görmek istediğim yer… Kuzey Işıkları
Mutlaka yapmak istediğim… Bu zamana kadar istediğim her şeyi yaptım çok şükür
Son olarak söylemek istediklerim… Sevgi dolu bir dünyada, adamızı güzelleştirmek adına yararlı ve tanıtıcı işbirliklerine imza atmak için elimden geleni yapmak. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle…