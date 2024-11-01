Haspolat’ta Tutar Apartmanı’nı kundaklayarak, Derrick Bamfo Ampomah’ın ölümüne, Jonathan Maukle Adjabeng'in ise ağır yaralanmasına neden oldukları iddia edilen S.M.A.E., I.G. ve suçla bağlantılı tutuklanan binanın sahibi M.T. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Olayla ilgili toplamda 45 ifade aldığını bildiren polis, “kamera kayıt cihazında zanlılardan birinin parmak izine rastladıkalrını” ve “zanlının evindeki terlik ile yanan binada tespit edilen terlik izinin örtüştüğünü” aktardı, yaşananlar üzerine zanlının fenalaştığını belirtti.

Polis ayrıca, “Adam Öldürme suçuyla başlayan soruşturma, Taammüden Adam Öldürme suçuna doğru ilerliyor” dedi.

Mahkeme, alınacak ifadeler ve yapılacak DATA incelemelerine işaret ederek, 3 zanlının da 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Mahkemede neler konuşuldu?

Mahkemede konuşan polis, zanlıların “Adam Öldürme, Kundaklama, Binalardaki Eşyaları Ateşe Verme ve Ağır Yaralama” suçlarından tutuklandıklarını belirtti.

Polis, S.M.A.E ve I.G. isimli zanlıların, Haspolat’ta, zanlı M.T.’nin sahibi olduğu, Tutar Apartmanı’nı 23 Ekim’de, saat 03:00 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yanıcı madde dökerek, kundakladıklarını söyledi.

Polis, zanlıların yangın sonucu 6 numaralı dairede kalan Gana uyruklu 24 yaşındaki Derrick Bamfo Ampomah’ın vefat ettiğini, Jonathan Maukle Adjabeng'in ise ağır şekilde yaralanmasına neden olduklarını açıkladı.

Polis, ev sahibi zanlı M.T.’nin de meseleyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklandığını ifade etti.

Polis memuru, S.M.A.E ve I.G. isimli zanlıların gönüllü ifade verdiğini açıkladı.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, ilk etapta bir gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde 30 kişiden ifade temin ettiklerini söyledi.

Polis memuru, birçok kamera görüntüsü temin ettiklerini söyledi, zanlıların ikinci kez mahkeme çıkarılarak, 7 gün daha ek süre alındığını anımsattı.

“Gizlediği ikinci cep telefonu bulundu”

Polis, zanlı S.M.A.E.’ye ait ilk etapta bir adet cep telefonu bulduklarını, daha sonra gizlediği ikinci telefonu da bularak, emare aldıklarını söyledi.

Polis, Tutar’a ait de 2 adet cep telefonunu da emare aldıklarını, tüm telefonlarda DATA incelemesi yapılacağını açıkladı.

“Kamera kayıt cihazı üzerinde zanlının parmak izi bulundu”

Polis, olayın meydana geldiği apartmanın yakınında bulunan kamera kayıt cihazının üzerinde yapılan incelemede S.M.A.E.‘ye ait parmak izi tespit ettiklerini belirtti. Polis, bulunan kamera cihazının büyük bir kısmının çözüldüğünü, zanlılarla ilgili bulgular elde edildiğini söyledi.

Polis, olay mahalinde ve çevresinde toplam 7 adet kamera aldıklarını, kamera görüntülerinin incelemesinin sürdüğünü açıkladı.

“17 ifade daha alınacak”

Polis, S.M.A.E ve I.G. isimli zanlıların olayın yaşandığı apartmanda defalarca girip çıktığına dair tespitlerde de bulunduklarını belirtti. Polis, 15 ifade daha alındığını açıklarken, alınacak 16-17 ifade daha bulunduğunu söyledi.

Polis, ev sahibi olan zanlı M.T.’nin 23 Ekim’de bir ifade verdiğini, ifadesinde suçu kabul etmediğini söyledi.

“Zanlının evindeki terlik ile yanan binada tespit edilen terlik izi örtüştü, zanlı fenalaştı”

Polis, S.M.A.E isimli zanlının evinde arama yapıldığını, yanan binada tespit edilen terlik izi ile zanlının evinden alınan terlik iziyle örtüştüğünü kaydetti.

Polis, M.A.E isimli zanlının terlikler bulununca fenalaştığını söyledi. Polis, M.A.E isimli zanlının aracını ve telefonunu saklaması, sökülen kameranın üzerinde parmak izi çıkması, terlikler bulununca fenalaşması gibi olguların suçu işlemiş olabileceğine dair gösterge olduğunu belirtti.

“Ev sahibi ile yarım saatlik telefon görüşmesi gerçekleştirdi”

Polis, ayrıca M.A.E isimli zanlının olaydan önce zanlı M.T. ile yarım saatlik bir telefon görüşmesi yaptığını tespit ettiklerini açıkladı.

“Adam Öldürme suçuyla başlayan soruşturma, Taammüden Adam Öldürme suçuna doğru ilerliyor”

Polis, adam öldürme suçuyla ilgili başlayan soruşturmamın seyrinin taammüden adam öldürme suçuna doğru ilerlediğini belirtti.

Polis, zanlı M.T.’ye ait bölgede 3 adet aparman olduğunu, olayın yaşandığı apartman sadece Gana uyruklu şahısların kaldığını ifade etti.

Polis, 7 gün ek tutukluluk istedi, avukat itiraz etti

Polis memuru, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydetti.

Polis, haklarında soruşturma yürütülen zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Üç zanlının avukatı da süreye itiraz ederek, polise bazı sorulara sordu.

“Bir insan kendisine ait apartmanı yakar mı?”

Ev sahibi olan M.T. isimli zanlının avukatı, “Bir insan kendisine ait apartmanı yakar mı” sorusu üzerine polis, tahliye etmek için yakabileceğini, geçmişte kendi malını kundaklayan şahıslar olduğunu belirtti. Avukat benzer olayın yaşandığını ancak bir şahsın sigortadan para almak için kendi malını kundakladığını söyledi ve yakılan apartmanın sigortasının olup olmadığını sordu.

Polis, bu hususu araştırdıklarını belirtti. Avukat, toplam kaç ifade alındığını da sordu. Polis, toplam 45 ifade aldıklarını söyledi.

Zanlıların avukatları, talep edilen sürenin uzun olduğunu belirterek, 3 günün yeterli olacağını belirtti.

7 gün daha tutuklu kalacaklar

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, adam öldürme gibi ciddi bir suçla ilgili bir soruşturma yürütüldüğüne vurgu yaparak, zanlıların 7 süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.