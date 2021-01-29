Adam kaçırma, darp: 2 tutuklu

Aralarında husumet bulunan Barış Akın ve Hasan Akkuyu ile "anlaşmak istedikleri "gerekçesiyle buluşan B.A. ve T. U., söz konusu kişileri darp etti. İki zanlı "darp" suçundan tutuklandı.

Lefkoşa’da meydana gelen Adam Kaçırma, Ciddi Darp, Şiddet Kullanma Tehdidi ve Darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar B.A. ve T. U. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, zanlıların iki kişiyi ciddi şekilde darp ettiğini, akabinde alıkoyup Surlariçi’ne götürdüklerini, ve şiddet tehdidinde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis 28 Ocak 2021 tarihinde yapılan şikayet üzerine zanlılar aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden derdest emri temin edilerek tutuklandıklarını mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini zanlıların serbest kalması durumunda tahkikata etki etme olasılığı bulunduğunu belirterek ilk etapta 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzuruna verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.