Adalıer: Stok suçlaması yanlış ve hatalı, hedef gösterildim, ülke kaosa sürükleniyor

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na bağlı Ticaret Dairesi “istifleme” tespiti iddiasıyla Adalıer Gaz Satış İşletmesi’ne 51 bin 390 TL ceza kesti.

Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada “İşletme yetkililerine aynı suçu yeniden işlememesi için gerekli uyarılar da yapıldı” denildi.

Anlaşmalı olduğu şirketlerle yıllardır stoklu çalıştığını belirten Adalıer Gaz Satış İşletmesi Direktörü Erol Adalıer ise buna rağmen dükkanında talep eden her kişiye sadece bir tüp gaz satışı yaparak kimseyi de geri çevirmediğini anlattı.

Evlere ve marketlere stokculuğu önlemek adına kısıtlı satış yaparak anlaşmalı olduğu şirketleri de mağdur etmediğini kaydeden Adalıer, “Hastane, asker, imalathane, yoğurtçu, hellimci gibi şirketlerle anlaşmalıyım bunlar için stok yapmak zorundayım. Halka hiç sınırlama yapmadan satış yapsaydım imalatlar duracaktı. Cuma gününden beridir dolum yapamıyorum, bugün Perşembe, eğer stokum olmasaydı çok zorda kalacaktım.” dedi.

Tüp gaz satışını hala 90 TL olarak yaptığının altını çizen Adalıer, kesilen ceza ve bu kararın çok kısa süre içinde basına servis edilmesine çok şaşırdığını anlattı.

Adalıer, günler öncesinden tüp gaz konusunda yaşanacak olan sıkıntıları ön görerek gerekli yerlerle iletişime geçtiklerini, buna rağmen dikkate alınmayarak ülkenin kaosa sürüklendiğini ifade etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Adalıer, şunları dile getirdi:

“Söz konusu cezayı ben de şimdi öğrendim. Yazıyı ofisime tebliğ ettiler. Ticaret dairesi depomdan satış yaptığımı sanıyor.

Dükkanım açık, depom açık, stoklu satış yapıyorum. Dolum için uzun bir süre gerekiyor. Yarım günde tüplerime dolum yapılıyor, bu nedenle stoklu satış yapıyorum. Fiyat düşüşünde de yükselişinde de stokum aynı. Geldiler buradaki işleyişimi de gördüler. Evlere ve marketlere stokculuğu önlemek adına yaptım.

Hala dolum yapamayan şirketler var. Hastane, asker, imalathane, yoğurtçu, hellimci gibi şirketlerle anlaşmalıyım bunlar için stok yapmak zorundayım. Halka hiç sınırlama yapmadan satış yapsaydım imalatlar duracaktı. Cuma gününden beridir dolum yapamıyorum, bugün Perşembe, eğer stokum olmasaydı çok zorda kalacaktım.

Ceza ibraz edildiğini öğrendim iki dakika sonra gazetede haberim çıktı. Neden hedef gösterildim bilmiyorum. Ben herkese birer tüp satmaya devam ediyorum, kimseyi mağdur etmiyorum ama tamamen dükkân açamıyorum. Yoksa hemen tükenecek, anlaşmalı şirketlerim zorda kalacak. Hala 90 TL’den satış yapıyorum, fiyatımı da yükseltmedim. Herkese bir adet satış yapıyorum çünkü hala dolum yapılmıyor.

Biz bunu günler öncesinden söylemiştik. 32 yıldır stoklu çalışıyorum ve her şey ortadadır. Malım var diye mi suçluyum? Depodan satış yapamam, dükkandan satış yapıyorum. Mağusa’daki restoranlarımdan hiçbiri mağdur olmadı. Sanayi’deki imalathanelere de kontrollü satış yaptık.”