“Adalı cinayetine 'kapanmış bir dosya' denmesini kabul etmiyoruz”

“Sol elimizde en güçlü silahımız kalemlerimizle, siyahlarımızı giyip adalet için orada olacağız” sloganı ile Polis Genel Müdürlüğü önünde toplanan CTP Gençlik Örgütü eylem yaptı.

KAPIYA SİYAH KALEMLER BIRAKILDI… CTP Gençlik Örgütü tarafından okunan basın bildirisi sonrasında, eylemciler ellerinde bulunan siyah kalemleri Polis Genel Müdürlüğü kapısına bıraktı.

Devrim DEMİR

Fotoğraflar: Burçin Aybars

Faili meçhul bir cinayete kurban giden gazeteci yazar Kutlu Adalı’nın öldürülmesine ilişkin saklanan detayların bir an önce ortaya çıkması için Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü Polis Genel Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Kutlu Adalı Sokak’ta toplanan gençler, alkışlarla Polis Genel Müdürlüğü önüne yürüdü.

“Sol elimizde en güçlü silahımız kalemlerimizle, siyahlarımızı giyip adalet için orada olacağız” sloganı ile Polis Genel Müdürlüğü önünde toplanan CTP Gençlik Örgütü, burada basın bildirisini okudu.

“Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmaması derin hasarlar bırakmakta”

Polis Genel Müdürlüğü önünde gerçekleşen basın açıklamasında, 6 Temmuz 1996 yılında faili meçhul bir cinayete kurban giden gazeteci yazar Kutlu Adalı hepimizin kalbinde, Kıbrıs Türk demokrasisinde ve insan hakları bakımından derin bir yara açıldığına dikkat çekildi.

Okunan basın bildirisinde şunlara yer verildi:

“ İçinden geçtiğimiz bu karanlık günler, Kutlu Adalı cinayeti ile doğrudan bağlantılı olan ve olayın yargı sürecindeki seyirini değiştirebilecek ve ilerlemesini sağlayabilecek birçok bilginin göz ardı edilip üstünün örtülmesine zemin hazırlamaktadır.

Faili meçhul politik cinayetlerin aydınlatılamaması devletin politik gücünün zayıflığının temsili niteliğindedir aynı zamanda yargı sistemimizi yaralamakta ve derin hasarlar bırakmaktadır. Bu durum, Kıbrıs Türk Halkı’nın özerk ve bağımsız yapısını değersizleştirmektedir. Ülke demokrasisine, anayasa mahkemesine ve basın özgürlüğüne yapılan müdahaleleri ve sessiz kalmayı kabul etmediğimiz gibi Kutlu Adalı cinayetine de “kapanmış bir dosya” denmesini kabul etmiyoruz. Kıbrıs Türk Halkı’nın maruz bırakıldığı bu süreç halkın demokrasisine, bağımsızlığına, aydınlığına ve ifade özgürlüğüne peş peşe darbeler vurmuştur.

Kutlu Adalı cinayeti; bağımsız, dürüst, tarafsız bir gazetecinin aramızdan ayrılması ve kurulması amaçlanan korkak, yandaş medyacılığın temellerinin atılmak istendiği acı ve karanlık bir olaydır. Faili meçhul olduğu iddia edilen olayda devlet makamlarının soruşturmayı yürütememesi ya da yürütmek istemeyişi akıllarda soru işaretleri bırakmıştır.

Bizler CTP Gençlik Örgütü ve Kadın Örgütü olarak, tüm makamları, bu soru işaretlerini ortadan kaldırmaya ve görevlerini laiki ile yerine getirmeye davet ediyoruz. Kutlu Adalı’nın da yazısında belirttiği gibi, “Devlet dediğin kuruluşun başı dik olur. Siyasal ve bağımsız erk sahibi olan halkı, nüfusu, başkanı, hükümeti, meclisi, kurum ve kuruluşları olur. Dış denetlemelere, baskılara, dayatmalara bağlı olmaz. Devlet Başkanı, kendi devletini temsil eder. Devlet Adamı, kendi yönetimi altında örgütlenmiş halkına karşı sorumluluk duyar. Ülkesinin değerlerini korur, üretimini başkalarına teslim etmez, tüketici durumuna düşürmez. İnsanını yoksullaştırmaz, göçe zorlamaz, nüfusunu eritmez.”

Siyah kalemler Polis Genel Müdürlüğü kapısına bırakıldı..

CTP Gençlik Örgütü tarafından okunan basın bildirisi sonrasında, kalabalık ellerinde bulunan siyah kalemleri Polis Genel Müdürlüğü kapısına bıraktı. Toplanan kalabalık sessizce eylemlerini sonlandırdı.