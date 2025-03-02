"Adaletin eşitliğin adam kayırmacılığın olmadığı tertemiz yarınlar istiyorum…"

Muhabir: Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Sosyal kelebek

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Haber spikeri olmak için uğraşabilirdim

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Yeni açtığım fotoğraf stüdyom

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık.

En büyük pişmanlığım… İkinci bir dil öğrenmemiş olmam

En büyük sevincim… Kızımı kucağıma aldığım an

Hayatımın dönüm noktası… Eşim ile tanışmam

Beni en çok etkileyen yazar…. Louisa May Alcott

Başucumdaki kitap... Çalıkuşu

En keyif aldığım müzik.. Dört Mevsim

En son izlediğim film… Kuru Otlar Üstüne

Kendim için son aldığım şey… Güneş Gözlüğü

Dolabımdaki en gereksiz şey… Çiğ sarısı kazağım

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Bitki

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Simetrik takıntım

Kendimde beğendiğim özellik… İnsan ilişkilerimin iyi olması

Olmasa da olur… Çok insan

Olmazsa olmaz… Ailem

En iyi yaptığım yemek… Tavuklu taze fasülye

Hayalimdeki dünya… Adaletli bir dünya

Aşk benim için… Hayatına, hayallerine ortak biri

Onunla çok tanışmayı isterdim… Ahmet Kaya

Görmek istediğim yer… İtalya, Norveç

Mutlaka yapmak istediğim… Dünyayı gezmek. (Cihan ve Eylüş ile)

Son olarak söylemek istediklerim… Adaletin eşitliğin adam kayırmacılığın olmadığı tertemiz yarınlar…