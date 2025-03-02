"Adaletin eşitliğin adam kayırmacılığın olmadığı tertemiz yarınlar istiyorum…"
Portre / Berfe Kaçar Kıvrak - Öğretmen
Muhabir: Sonay Demirpençe
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Sosyal kelebek
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Haber spikeri olmak için uğraşabilirdim
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Yeni açtığım fotoğraf stüdyom
Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık.
En büyük pişmanlığım… İkinci bir dil öğrenmemiş olmam
En büyük sevincim… Kızımı kucağıma aldığım an
Hayatımın dönüm noktası… Eşim ile tanışmam
Beni en çok etkileyen yazar…. Louisa May Alcott
Başucumdaki kitap... Çalıkuşu
En keyif aldığım müzik.. Dört Mevsim
En son izlediğim film… Kuru Otlar Üstüne
Kendim için son aldığım şey… Güneş Gözlüğü
Dolabımdaki en gereksiz şey… Çiğ sarısı kazağım
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Bitki
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Simetrik takıntım
Kendimde beğendiğim özellik… İnsan ilişkilerimin iyi olması
Olmasa da olur… Çok insan
Olmazsa olmaz… Ailem
En iyi yaptığım yemek… Tavuklu taze fasülye
Hayalimdeki dünya… Adaletli bir dünya
Aşk benim için… Hayatına, hayallerine ortak biri
Onunla çok tanışmayı isterdim… Ahmet Kaya
Görmek istediğim yer… İtalya, Norveç
Mutlaka yapmak istediğim… Dünyayı gezmek. (Cihan ve Eylüş ile)
Son olarak söylemek istediklerim… Adaletin eşitliğin adam kayırmacılığın olmadığı tertemiz yarınlar…