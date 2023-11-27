“Adalete ışık tutmak için meşalelerimizi yakıyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'nin düzenleyeceği yürüyüşe yaptığı destek çağrısı yaptı.

Akansoy, “Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin mücadelesi, bizim de mücadelemizdir. Şampiyon Meleklerimizi asla unutmayacak ve onlar için verilen bu onurlu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.”

Açıklama şöyle:

“Türkiye Cumhuriyeti’nde (TC) 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve Şampiyon Meleklerimizi kaybettiğimiz depremde, tüm suçluların gereken cezayı alması için Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin düzenleyeceği yürüyüşü selamlıyoruz.

Deprem suçlularının “olası kast” suçlamasıyla yargılanması talebinde bulunmak adına 30 Kasım Perşembe günü düzenlenecek yürüyüşü tüm örgütlerimiz, milletvekillerimiz ve gücümüzle destekliyoruz.

30 Kasım Perşembe günü Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden (GMTMK) Gazimağusa Kabristanlığı’na meşalelerle biz de yürüyeceğiz. “Adalete Işık Tut” isimli yürüyüşte CTP olarak hazır bulunacak ve deprem suçlularının “olası kast” suçlamasıyla yargılanmasının takipçisi olacağız.

CTP olarak biz de, yakında başlayacak olan duruşmalarda sanıkların olası kast ile yargılanmasını ve hüküm giymesini talep ediyoruz.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin mücadelesi, bizim de mücadelemizdir. Şampiyon Meleklerimizi asla unutmayacak ve onlar için verilen bu onurlu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.”