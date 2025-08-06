“Adalet sağlandı”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, BRT’de yayınlanan ‘Manşet+’ programına katılarak çalışma yaşamına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gardiyanoğlu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun, brüt 51.202 TL, net 44.546 TL olarak belirlediği yeni rakamı oy çokluğuyla kabul ettiğini kaydederek, son açıklanan hayat pahalılığı oranı olan yüzde 17,79 üzerinden bu artışın yapıldığını anlattı.

Bakan Gardiyanoğlu, yabancı çalışanlarla yönelik uygulanacak farklı Asgari ücret konusunu da değerlendirdi.

Gardiyanoğlu, “KKTC vatandaşları kendi evlerinde yaşıyor, elektrik su parası ödüyor işlerine kendi araçları ile geliyor ve asgari ücret alıyor. Ancak yabancı çalışanlar işyerlerinin onlara sağladığı lojmanlarda kalıyor üç öğün yemeğini sağlıyor ve aynı parayı alıyorlar. Bu adil değildir ve İLO anlaşmalarında da bu böyledir. Yabancı çalışanlara işyerleri bu imkanları sağlamak zorundadır ve bunlar sağlandığında asgari ücrette yaşanan adaletsizliği bu yolla ortadan kaldırdık. Bu adaletsizliği ortadan kaldırmak adına yapılan bir düzenlemedir bu” diye konuştu.