“Adalet Müşaviri” doğrulandı

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği içerisinde yer alan müşavirlere bir yenisi eklendi, Türkiye’den adaya gelen yeni bir isim “Adalet Müşaviri” olarak göreve başladı.

Özgür Gazete tarafından kamuoyunun gündemine taşınan gelişme, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne yakın kaynaklar tarafından da YENİDÜZEN’e doğrulandı.

Söz konusu kişinin suçluların iadesi ve adli yardımlaşma gibi konularda koordinasyonu sağlayacağı ve KKTC hükümeti ile işbirliği yapacağı iddia edildi.

TC Büyükelçiliği’nde eğitimden içişlerine, ekonomiden ulaştırmaya kadar hemen her konuda görevli müşavirler yer alıyor, bu isimlerin gölge KKTC kabinesi gibi çalıştığı iddiaları sıklıkla siyaset içerisinde konuşuluyor.