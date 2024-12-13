“Adalet İçin Tek Yürek!”

Kıbrıs Türk toplumu, deprem felaketinde hayatını kaybeden ve “Şampiyon Melekler” olarak anılan evlatlarını unutmadı. Adalet mücadelesine sahip çıkmak ve verilen sözleri yerine getirmek adına, Kıbrıs Türk halkı tek yürek olmaya hazırlanıyor.

20 Aralık 2024 tarihinde, Namık Kemal Meydanı’nda düzenlenecek büyük buluşmada, Şampiyon Melekler için adalet talebi yüksek sesle dile getirilecek. Etkinlikte, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yönelik adalet çağrısının güçlü bir şekilde vurgulanması hedefleniyor.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Çocuklarımız için adalet istiyoruz! Kıbrıs Türk toplumunun evlatları olan Şampiyon Melekler’i unutmadık. Onların hatırasını yaşatmak ve adalet mücadelesine sahip çıkmak bizim insanlık görevimizdir. Tüm halkımızı 20 Aralık’ta Namık Kemal Meydanı’nda buluşmaya ve sesimizi hep birlikte duyurmaya davet ediyoruz. Adalet için tek yürek, tek ses olalım!

• Tarih: 20 Aralık 2024

• Yer: Namık Kemal Meydanı

• Saat: 18:30

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