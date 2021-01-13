Açlık grevindeki mahkumlar İade istiyor

Devrim DEMİR

Mahkûm ve tutukluların Merkezi Cezaevi’nde şartların iyileştirilmesi için başlatılan ‘açlık grevi’ kısmen sona erdi. 288 mahkûm ve tutuklunun 8 Ocak tarihinde başlattığı ve kısmen halen devam eden grev ise 5. Günü geride bıraktı.

YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, greve devam eden 4 mahkûmun ‘iade talebi’ var.

Uyuşturucudan 10 yıl hapis cezası almıştı…

İadelerini isteyen mahkûmlardan biri 2018 yılında Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Ersin Dilmen.

Dilmen, bin 58 MDMA uyuşturucu hap ve 100 gram kokain ‘ithal ve tasarruf” suçlarından 10 yıl hapis cezasına mahkûm edilmişti.

Cinayetten yargılanıyor… Hükümsüz tutuklu…

İade talebinde bulunanlardan bir diğer mahkum ise henüz hüküm almayan cinayet sanığı N.Ş..

2018 yılında Mağusa’da Çanakkale Gölet’inde Nijeryalı Kennedy Taomwabwa Dede’nin ölümüyle ilgili tutuklanan ve yargılanma aşaması henüz tamamlanmayan N.Ş’nin de iadesini istediği öğrenildi.

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşması devam eden 5 sanıklı davanın son aşaması olduğu öğrenildi.

İngiltere’ye iadesini istiyor…

2017 yılında evinde 1 kilo 700 gram hint keneviri ve 70 gram kokain bulunan “Lamborginili Türk” lakaplı Ekin Ersoy da iadesini isteyen mahkûmlar arasında.

İngiltere’de İnterpol tarafından ‘Çete kurma’ suçundan aranan Ersoy, geçen yıl cezaevinde yapılan kontrollerde tasarrufunda 2 adet cep telefonu ve uyuşturucu madde ile yakalanmıştı.

5 yıl hapis cezası aldı Türkiye’ye iadesini istiyor…

2018 yılında tasarrufunda 368 adet Extacy hap ile yakalanan Mustafa Kemal Karaaslan da Türkiye’ye iadesini isteyenler arasında. Karaaslan, 2019 yılında Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 5 yıl hapis cezası almıştı.