Açlık grevinde olan mahkum yakınları yardım istedi

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, cezaevinde 3 aydır açlık grevinde olan mahkumla ilgili açıklama talep etti.

Birlik'ten yapılan yazılı açıklamada, M.A. isimli mahkûmun ailesinin Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ne ulaşıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Ailesinden verilen bilgiye göre, TC uyruklu olup cezasının infazının Türkiye’de tamamlanması ve nakli için merkezi idareye yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine açlık grevine başlayan mahkumun sağlık durumu her geçen gün kötüleşmekte, zaman zaman hastaneye kaldırılmaktadır. Bu çerçevede idarenin vereceği karar her ne olursa olsun, mahkûmun sağlık durumu hakkındaki gerçeklerin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.”

Yaşam hakkının kişiler arasında ayrım yapılmaksızın, hiçbir koşulda ihlal edilemeyecek ve korunması gereken mutlak haklar arasında olduğunu ifade edilen açıklamada, “Devlet eğer bu nakli uygun bulmuyorsa dahi, mahkûmun sağlığından ve güvenliğinden sorumludur. Barolar Birliği olarak, bu güne kadar geçen süre zarfında yaşananlar ve alınan tedbirlere ilişkin sarih bir şekilde açıklama yapılmasını talep ediyoruz” denildi.