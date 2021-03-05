Devrim DEMİR

Pandemi nedeniyle sektörleri kapalı olan turizm emekçileri dün sokağa döküldü. İşsizlik nedeniyle uzun süredir yaşadıkları sıkıntıları duyurmak için örgütlenen emekçiler dün Girne Baldöken Otoparkında toplandı.

Bine aşkın kişinin katıldığı kalabalığa bölgedeki açık esnafın yanı sıra Taksiciler de destek verdi.

“Yönetmek kapatmak değildir”, “Memur olmak istiyorum”, “Adil olun”, “Yönetemiyorsunuz”, “İş, aşi adalet” ve yüzlerce dikkat çeken pankartla yollara çıkan turizm emekçileri, sloganlar ve alkışlarla Girne çarşısından 20 Temmuz Kordonboyu Caddesine yürüdü.

Çelenk bıraktılar, saygı duruşu ve konuşma yapıldı…

Bine aşkın kişinin yollara döküldüğü Girne’de polis trafikte sıkıntı yaşanmaması adına önlem aldı.

Turizm emekçileri sık sık sosyal mesafe uyarıları ile eylemlerini yaptı.

20 Temmuz Kordonboyu Caddesinde duran kalabalık, Atatürk büstüne çelenk bıraktı, Türkiye’de önceki gün hayatını kaybeden askerler için saygı duruşu ve istiklal marşı okudu.

Kalabalığın sığmadığı caddede, eylem yaklaşık 1 saat sürdü.

Eylemi KITOB Başkanı ve Casino İşletmecileri Birliği Yönetim Kurulu üyeleri de izledi.

Turizm Emekçileri İnisiyatifi basın açıklamasını Fuat Neşe okudu.

“Sizler bizi görmezden geldiniz. Açlığa mahkûm ettiniz”

Fuat Neşe okuduğu basın bildirisinde, 15 bin kişilik iş gücüne sahip, 45 bin kişilik ailenin sorumluluğunu taşıdıklarını, sadece ülkeye gelen bir buçuk milyondan fazla turiste değil ülkeye de yıllardır hizmet ettiklerini ifade etti.

Pandemi sürecinde görmezden gelindiklerini, açlığa mahkûm edildiklerini belirten Neşe, “Turizm emekçileriyiz. Açız, kiramızı ödeyemiyoruz, çocuğumuza ilaç alamıyoruz. Yaşamak istiyoruz” dedi.

“Bizleri kamuoyuna hedef gösterdiniz”

Turizm emekçilerinin ülke ekonomisinin çarklarını alın terleriyle 24 saat döndüren çalışanlar olduğuna vurgu yapan Neşe,” Bizim sesimizi duymanızı, bize kulak vermenizi istemek bizim hakkımızdır. Bu ülkeyi yönettiğini iddia edenlere çağrımız çok nettir. Gölge etmeyin, başka ihsan istemiyoruz. Sizler bu süreç içinde ne bilimin ışığına ayak uydurabildiniz ne de ekonominin çarklarını döndürebildiniz. Bilim insanlarıyla görüşerek, sizlere sunduğumuz önerilerimizi hasıraltı edip, kamuoyunu yanlış bilgilendirip bizleri hedef gösterdiniz” şeklinde konuştu.

Neşe: “Artık susmayacağız”

4 Aralık tarihinden bu yana ülkeye turist taşıyan tek bir uçağın gelmediğini turizm sektörünün bulaş kaynağı olarak gösterildiğini ifade eden Fuat Neşe, “Bulaşın gerçek kaynağını sakladınız. Yönetenlerin beceriksizliklerinin acısını çeken bizler artık susmayacağız” dedi.

Sağlık önlemleri çerçevesinde sektörün açılmasını talep ettiklerini de belirten Fuat Neşe, turizm emekçilerinin taleplerini şöyle sıraladı:

“Sektörün açılmasına vergi toplayacağınız tarihlere bakarak değil, bilim ve aklın doğrultusunda karar verin. En azından Güney komşumuza bakarak, onların nasıl açılmaya başladığını değerlendirin. Türkiye ile istişare ederek aşılanmış, Türk vatandaşlarının ülkeye ziyaret edebilmelerini sağlayın. İngiltere’de iki aşısını olmuş binlerce vatandaşımız, ülkelerinde tatil yapabilmek için onlara olanak sağlayın. Çift PCR’lı konaklama tesislerinde çıkmamayı taahit eden 3 günlük charter uçuşları ile gelecek ziyaretçilere kapıları açın. Turizm çalışanlarını bir an önce aşılama programına dahil edin. Sizlere çağrımız bilimin ışığında ekonominin çarklarının dönmesi önünde engel olmamanızdır. Bu eylem uyarı eylemidir, umut ederiz ki ikinci eyleme gerek kalmaz, bu meydanda binlerle geleceğiz. Hakkımızı arayacağız, hakkımızı alacağız.”

Turizm emekçileri YENİDÜZEN’e konuştu…

Sabina İbragimova: “İnsanlar çaresizlikten kıyafetlerini satıyor”

11 yıldır adada olduğunu ve turizm sektöründe emekçi olduğunu ifade eden Sabina İbragimova, belirsizlik nedeniyle ülkesine geri dönmeyi düşündüğünü söyledi.

“Bütün dünya insanların hayatından bu hastalık yüzünden 1 yıl çalınmış bir şekilde geçiyor. Yardım almıyoruz, biriktirdiğim tüm paramı harcadım. Ben bir şekilde kendime bakabiliyorum, su alabiliyorum ama aileler var çok zor durumda. Çocukları aç, kiraları birikti, insanlar artık kıyafetlerini internette satıyor, tek dertleri ekmek oldu. Korkuyorlar hastalık var ama herkes tedbirlerini alsın. Biz işimizi isteriz, çok arkadaşım Kıbrıs’tan kaçtı. Bir çözüm üretilsin.”

Juhar Tokhtiyeva: “Burdan kaçmaya zorluyorlar”

Alsancak’ta restoran işlettiğini kapanma ile beraber yanında çalışanların da çok zor duruma düştüğünü ifade eden Juhar Tokhtiyeva,” Restoran işletiyorum, kapandık ve çok zor duruma girdik. Restoran kapalı ama kira, elektrik ödüyoruz. Yanımda çalışanların hepsi issiz kaldı, çaresizlik çok zor ne kadar daha devam edeceğiz. Devlet destek vermiyor. Yabancıyız da buradan kaçmak zorunda kalacağız. Biz neden hala kapalıyız” şeklinde konuştu.

Baba Murad:”Lütfen sesimizi duyun. Ailem uzakta benden para bekliyor”

Casino çalışanı olduğunu söyleyen Baba Murad, çok zor durumda olduklarını seslerini duyan olmadığını söyledi.

Ailesinin ve iki çocuğunun Türkmenistan’da olduğunu söyleyen Murad,” Casinoda çalışıyorum çok zor durumdayız. Lütfen sesimizi duyun, Türkmenistan’da iki çocuğum var benden para bekliyorlar, annem babam işsiz ailem hepsi benden para bekliyor. Ev kiraları çok pahalı kiracımız aylarca bizden kira almadı. Ben utanıyorum param yok demeye. Zor durumdayız bu çile bitsin artık.”

Onurcan kaya: “Bu sektörde çalışanlar çok zor durumda”

Bir yıldır yaşanan kapanma ile turizm sektöründe çalışanların yaşam kavgası verdiğine dikkati çeken Onurcan Kaya,” 1 yıldır kapalıyız. İhtiyaçlarımızı gideremiyoruz. Kimisi askerdeki çocuğuna harçlık gönderemiyor, kimisi çocuğuna bez alamıyor. Evli insanlar için çok zor uzun zamandır mücadele ediyoruz. Lojmanda kalıyoruz.”

Ahmet Aydın: ”Hayatımızı tersine çevirdiler, yazık”

Mart 2020 yılında yaşanan kapanma nedeniyle ekmek alamayacak duruma geldiklerini kaydeden Ahmet Aydın, hükümet ve Sağlık Üst Kurulunun 1 yıldır kavgalarını izlediklerini herkesin topu bir birine attığını söyledi. Aydın,”Herkes bir birine suç atıyor, yeter artık. Hayatımız tersine döndü, hiçbir şeyi gideremiyoruz. Yazık.”

Merve Dikmen:” Aşılanıp açılmak istiyoruz”

Turizm sektörünün bir yıldır kapalı olduğuna dikkati çeken Merve Dikmen,” Kapalıyız uzun zamandır, işe ihtiyacımız var maddi olarak büyük zorluklar yaşıyoruz. Hayatımızı idame ettiremiyoruz, kredilerimiz kaldı. Yeri geliyor aç kalıyoruz. İçler acısı durumlar yaşanmamak için bizi de aşılayıp açsınlar.”

Ezgi Baş: “Çalışmak istiyoruz”

Turizm emekçisi Ezgi Baş,” Çalışmak istiyoruz. Kendi hakkettiğimiz paramızı kazanmak için, iş yerlerimizi açsınlar” sözlerini kullandı.

İnan Mücek: “Son noktadayız”

10 yıldır turizm emekçisi olduğunu ifade eden İnan Mücek, “10 yıldır turizm sektöründe çalışıyorum. Son noktadayız, hükümetin bizi görmezden gelip yok sayması, içler acısı zor durumdayız.”

Mahmut Yıldırımlar: “İnsanlar aç”

Devletin verdiği yardımların kendilerine ulaşmadığını söyleyen Mahmut Yıldrımlar,” Bir yıldır işsiz kaldık. Devletin verdiği desteklerde bize ulaşmıyor. Bunları sorgulayan yok vermeyen iş yerleri var insanlar aç çocukları olanlar perişan ülkede bir düzen kalmadı ne giden ne gelen hükümet toplayamadı.”

Rabia Aydoğdu: “İki çocuğum var biz muhtaç olduk”

“İki çocuğum var, kiradayım fatura ödeyemiyoruz biz muhtaç olduk dayanamıyoruz.”

Mehmet Yakut: “hak, adalet isteriz”

“Bir yıldır doğru düzgün bir şey yaşamıyoruz ekonomik sıkıntılar çekiyoruz ailemize bakamayacak duruma geldik hak adalet isteriz işimize geri dönmek isteriz.”