Acil servis alarm veriyor!

Aygün Bahar ÖKMEN

Ambulans ve paramedik personel eksikliği her geçen gün artan nüfusa yetişemiyor, bundan kaynaklı olduğu iddia edilen ani ölüm sayıları her geçen gün artıyor… Hızır Servis’te çalışan personelin örgütlü bulunduğu sendika olan KTAMS, ambulans ve paramedik sayısının acilen arttırılması gerektiğini söylüyor, hükümet ise farklı bahaneler üretiyor…

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, 112 acil servis ekibindeki personel ve ambulans sayısının, nüfusun artış hızına yetişemediğini söyledi, bu nedenle acil vakalara zamanında müdahalenin geciktiğini belirtti.

YENİDÜZEN, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’e eksikliğin nedenini sordu, Dinçyürek, personel eksikliğine dair istihdam için “Paramedik Teşkilat Yasası” ve “ambulans alımını” beklediklerini söyledi. Ambulans eksikliğine ilişkinse “Ambulans için ihaleye çıktık, başvuran olmadı” dedi.

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Salih Canseç ambulans ihalesiyle ilgili “Muhtemelen ihale için biçilen fiyat beğenilmedi” ifadelerini kullanarak “ihaleyi yenilediklerini” açıkladı.

Sağlık Bakanı Dinçyürek’in açıklamalarını YENİDÜZEN’e yorumlayan KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise personel alımı için “Paramedik Teşkilat Yasası”nın yürürlüğe girmesini beklemeye gerek olmadığını, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nda acil durumlar için geçici memur alma yetkisinin bulunduğunu belirtti.

Bengihan, “İstediklerinde istihdam sağlıyorlar. Acil durumlar için Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nda geçici memur alma yetkisi bulunuyor. Kendi yandaşlarını geçici işçi olarak almak yerine paramedik personel sorununu çözebilirler” dedi.

KTAMS’ın talebi ne?

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, 112 Hızır Servisi'ne acilen paramedik personel ve ambulans şoförü istihdamı yapılması, ambulans sayısının artırılması ve ambulansların teknik donanım açısından geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bengihan yazılı açıklamasında, kamusal sağlık hizmetleri içinde çok hayati bir yeri olan 112 Hızır Servisi'nde personel ve ambulans eksikliğinden dolayı sürekli sıkıntılar yaşandığını belirtti.

“Nüfus artış hızı karşısında ihtiyaçlara cevap veremeyen 112 Hızır Servis personeli, ağır ve acil vakalara yetişmek için olağanüstü çaba sarf etmektedir” diyen Bengihan, Lefkoşa 112 Hızır Acil Merkezi'nde hasta taşıma, sevk, hastaneler arası konsültasyon ve acil vakalara tek personelle; sadece alınan çağrı üzerine ağır vakalara iki personelle gidilebildiğini kaydetti.

KTAMS Başkanı Bengihan, “Personel eksikliği yanında ambulans sayısının da az olması, var olan ambulansların ise eski, bakımsız ve donanım açısından yetersiz olması nedeniyle acil vakalara zamanında ve yeterli hizmet verilemediğini” ifade etti.

Bengihan, 112 Hızır Servis'te görev yapan personelin, artan iş yükü karşısında çağrılara yetişememenin verdiği üzüntü ve endişeden dolayı psikolojik olarak da kötü yönde etkilendiğini kaydetti.

Bengihan, çok hayati bir görev ifa eden 112 Hızır Servisi'nin halka zamanında ve yeterli hizmeti verebilmesi ve bu serviste görev yapan personelin huzur içinde görevlerini ifa edebilmeleri için acilen paramedik personel ve ambulans şoförü istihdamı yapılması, ambulans sayısının artırılması ve ambulansların teknik donanım açısından geliştirilmesini istedi.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek:

“Ambulans ihalesine dönen olmadı”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın açıklamaları üzerine YENİDÜZEN’in ulaştığı Hakan Dinçyürek, ambulans alımı için ihaleye çıkıldığını söyledi, “Beş ambulans için kendi öz kaynaklarımız içerisinden finansman yaratarak ihaleye çıktık. Ancak teklif veren kimse olmadı. Yeni ihale hazırlandı ve ambulans alımı ile ilgili ihaleye ikinci kez çıkıldı” şeklinde konuştu.

Kendilerinin göreve geldikleri andan itibaren mevcut durumu belirlediklerini ve buna göre gereken tedbirleri aldıklarını savundu.

“Sayıyı yanlış söylememek adına telaffuz etmek istemediğini” belirten Dinçyürek, ciddi şekilde ambulans şoförü takviyesi yapıldığını ve yapılmaya devam edileceğini söyledi.

“Hayır kuruluşlarıyla ambulans bağışları için temaslarda bulunuyoruz”

“Umuyoruz ki ikinci ihaleye teklif veren bir firma çıkacaktır” diyen Dinçyürek, “Ayrıca bazı hayır kuruluşlarından ambulans bağışları için temaslarımız var. Kısa sürede onları da devreye sokacağız. Ambulans ağını güçlendirmek için gerekeni yapıyoruz. Ambulans alımlarının tamamlanmasının ardından yeni şoför alımları da yeniden yapılacak” şeklinde konuştu.

Personel istihdamı için “Paramedik Teşkilat Yasası” bekleniyor

Paramedik personel alımı ile ilgili de konuşan Dinçyürek, “Yasalar meclistedir. Paremedik teşkilat yasası geçtiğinde kadrolar ortaya çıkacak ve oradaki eksik de ivedilikle kapatılacaktır. Onlarla ilgili yasal düzenlemeler şu aşamada devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Salih Canseç:

“Muhtemelen fiyat beğenilmedi, ihale yeniden düzenlendi”

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Salih Canseç ambulans alımı ihalesinin açılmasının ardından hiçbir geri dönüş alınamaması nedeni ile kapandığını ve yeniden açıldığını teyit ederek, “İhaleye girecek olan firmalar muhtemelen fiyatları beğenmedi. Muhtemelen alınacak olan araç için biçilen fiyattan ötürü firmalar herhangi bir teklifte bulunmadı. Bunun üzerine ihale kapandı. İhale yeniden düzenlendi ve yeniden ihaleye çıkıldı. Bir ay sonra günü geldiğinde ve yasal süreç tamamlandığında gerekeni yapacağız” şeklinde konuştu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan:

“Hükümet geçici işçi alımı yerine geçici memur alarak paramedik personel sorununu çözülebilir!”

Beş ambulansla ilgili ihaleye çıkılması hakkında konuşan Bengihan, Ülke nüfusu bile bilinmezken kaç ambulansa ihtiyaç duyulabileceğinin de bilinmesinin imkânsız olduğunu belirtti. Bengihan, “Ülke nüfusunu resmi olarak, güncel sayım yapılarak, açıklayan bir bakanlık yok. Tamamen herkesin belirli dönemlerdeki, ülkede satılan ekmek üzerinden, kullanılan telefon ya da araç üzerinden, bir takım tahminleri var sadece. Birtakım rakamlar açıklanıyor ancak hiçbiri kesin değil. Gelişmiş ve çağdaş ülkelerde hükümet önce nüfusunu bilir ki buna göre bütçe hazırlar. Çünkü o ülkede yaşayan ve o ülkenin kamusal hizmetlerinden yararlanan insanların sayısını bilemezseniz, alınacak tüm tedbirler göstermelik olacaktır. Beş ambulans yeter mi? Yoksa on mu olmalıdır?” şeklinde konuştu.

Bengihan, ülkenin şu anki nüfusunun öğrenciler, oturma veya çalışma izinliler, kaçaklar ve kayıt dışı kişiler ile tahmini olarak sekiz yüz bine dayandığını iddia etti.

Konuşmasında “Özellikle son dönem ülkeye akın akın göç eden üçüncü ülke vatandaşı yabancılar mevcut. Bu hizmetlerden yalnızca bir kesim insan yararlanmıyor. Bu ülkede yaşayan her birey, eğitim ve sağlık hizmetinden yararlanıyor. Ancak biz nüfusumuzu bilmiyoruz. Bu çok büyük bir eksiklik” ifadelerini kullanan Bengihan, ambulans sayısının bu kalabalık nüfusa yetmediğini vurguladı.

“Zamanında İrsen Küçük nüfusumuzun kalabalık olduğunu ifade etmişti. Kalabalık bir nüfusa fazladan beş ambulans yeterlidir diyemeyiz” şeklinde konuşan Bengihan, ihale süreçlerinin de şeffaf olmadığına dikkat çekti.

“Halk yetersiz hükümetin sonuçlarına katlanıyor”

İhale süreçlerinden pis kokuların yükseldiğine değinen Bengihan, bu sözlerinin yalnızca ambulans ihalesi ile ilgili olmadığını, çıkılan pek çok devlet ihalesinde benzer sorunların yaşandığına işaret etti. İhaleye girecek olan firmaların anlaştığını ve fiyatları beğenmediklerini ifade ederek ihalelere girmediklerini, fiyatı kendi istedikleri noktaya çekmelerinin ardından, kendi aralarında plan program yaparak seçtikleri firma ya da kişiler ile dönüşümlü olarak ihalelere girdiklerini dile getirdi. “İhalelerde sürekli aynı isimleri görüyoruz dönüşümlü olarak. Bu da hükümetin denetim yapma konusunda ne kadar basiretsiz ve otoritesiz olduğunun göstergesidir. “İhalelerden çıkan pis kokulara müdahalede, ülkedeki kriminal ve kaçak olaylarda yetersiz bir hükümetin sonucunu çekiyor bu halk” şeklinde konuşan Bengihan, sözlerine; “Ancak, bu halkın içerisinde belli bir çoğunluk da maalesef küçük çıkarlar uğruna bu kişilere oy vermeye devam etmektedir ve bu çıkarları uğruna kendi ülkesinin geleceğini bu sorumsuz hükümete teslim etmiştir” diyerek devam etti.

“Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nda acil durumlar için geçici memur alma yetkisi bulunuyor”

Bengihan, paramedik personel sorununun çözümüne işaret etti. Geçici memur alımının paramedik personel sorununa çare olabileceğini aktaran Bengihan, “İstediklerinde istihdam sağlıyorlar. Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nda geçici memur alma yetkisi bulunuyor acil durumlar için. Geçici memur alımı için kendi partilileri olmaması şartı ile sınav açarak, adaletli biçimde istihdam yapabiliyor. Bunu isteyebilirler. Neden yapmıyorlar? Acil durumlar için geçici memur istihdamı yapılabilir. Geçici işçi demiyorum, geçici memurdan bahsediyorum. Kendi yandaşlarını geçici işçi olarak almak yerine paramedik personel sorununu çözebilirler” şeklinde konuştu.