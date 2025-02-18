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“Acil durum” için ayrılan alan, “lüks araçlara” açıldı

“Acil durum” için ayrılan alan, “lüks araçlara” açıldı

Ercan Havalimanı işletmecisi T&T’nin, havalimanı yerleşkesi içerisindeki keyfi uygulamaları taksi camiasında huzursuzluğa neden oldu.

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Ercan Havalimanı işletmecisi T&T’nin, havalimanı yerleşkesi içerisindeki keyfi uygulamaları taksi camiasında huzursuzluğa neden oldu.

Havalimanının giriş bölümündeki bir alan, yaklaşık 6 ay önce, ambulans ve benzeri “acil durumlar için” taksiler ile özel araçlara kapatılmıştı.

Ancak havalimanı işletmesi, aynı alanı bugün bir otele ait olduğu düşünülen 4 lüks araç için parka açtı.

Sadece acil durumlarda kullanılacağı ifade edilen söz konusu alanın, T&T’nin keyfi uygulamasıyla ve “özel izinle, özel araçlara” açılmış olması, taksiciler arasında huzursuzluğa neden oldu.

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