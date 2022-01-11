"Açıklanan taban fiyatı üreticinin çıkarlarına hizmet etmiyor"

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın, Cypfruvex’in açıkladığı taban fiyatın “üreticinin çıkarlarına hizmet etmediğini” savundu.

Yazılı açıklama yapan Akçın, taban fiyat belirlenirken neyi baz alındığını sordu.

Akçın, “Geçen yıl dalındaki fiyat 300 doların birkaç puan üzerinde idi; bunun karşılığı da 2 bin 500 TL’nin üzerinde idi. Bu yıl dolar iki katına yakın yükselmiştir, 14 TL civarında seyrediyor. Açıklanan fiyat bu rakamlar karşısında çok düşük” ifadelerini kullandı.

Akçın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Mandora mandarin ve Valensiya ürünü de olan birçok üreticinin 3 bin TL ve üzerinde fiyattan ürününü tüccarlara satmış oldukları bilinen bir gerçek. Ürün hasadına iki ay daha olduğu halde bu taban fiyatın çok erken açıklanması üreticiye hizmet etmediği düşüncesi geniş bir üretici kesiminde hakim. Bu durum Cypfruvex Mandora mandarin ürününde 3 bin 500 TL’den alıma başladığında tüccarların tepki göstermesi nedeni ile tüccarlarla aralarında bir toplantı yaparak ne karar aldıkları bilinmediği halde aniden fiyatları düşürerek tüccarla fiyatları dengelediler, bu da üreticinin dikkatini çekmiş üreticiyi mağdur etmiştir. Üretimin devamını istiyorsak üreticinin mahsulünü dünya piyasaları değerinde alınması gerekmekte. Aksi halde üretici üretimden koparsa herkes kaybeder, ülke de kaybeder.”

Girdi maliyetlerinin dolar üzerinden hesaplandığını belirten Akçın, gübre, ilaç fiyatları, toprak işlemesi ve su fiyatlarında yüzde 100 artış yaşandığını kaydetti.

Akçın, siyasi partilerin seçim bildirgelerinde narenciyenin yer almamasını eleştirdi.