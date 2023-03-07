“Acı da, mücadele de ortak”

Dünya Sendikalar Federasyonu WFTU üyesi PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN’in kadın büroları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde ortak etkinlikler düzenliyor.

Dünya Sendikalar Federasyonu WFTU üyesi sendikalarımızın kadın büroları olarak, 8Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde karşılıklı işyeri ziyaretleri yaptı.

Sendikaların kadın büroları temsilcileri, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi ve DEV-İŞ’in örgütlü bulunduğu YENİDÜZEN gazetesi ve SİM Radyo-TV’ye bir ziyarette bulunarak burada kadın emekçilerle bir araya geldi.

Bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getiren sendikaların kadın bürosu temsilcileri ve kadın emekçiler, Türkiye’deki deprem felaketi ve Yunanistan’daki tren kazası nedeniyle bu yıl 8 Mart’ın da buruk olduğunu ifade ettiler.

Acıların ortak olduğunun altı çizilirken, mücadelenin de ortak olduğuna vurgu yaptılar. Kadın sendikacılar ardından KTAMS’ta birlikte öğle yemeğine katıldı.,