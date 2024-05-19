Abdullah Özlü ikametgâhında ölü olarak bulundu
Dikmen’de sakin 79 yaşındaki Abdullah Özlü, dün saat 19.10 sıralarında kalmakta olduğu ikametgâhı içerisinde ölü olarak bulundu.
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Dikmen’de sakin 79 yaşındaki Abdullah Özlü, dün saat 19.10 sıralarında kalmakta olduğu ikametgâhı içerisinde ölü olarak bulundu.
Adı edilenin vücudunda doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlatmazken, ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacak.
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