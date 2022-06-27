Abdullah Korkmazhan'a da Türkiye'ye giriş yasağı

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan'ın Türkiye'ye girişine izin verilmedi.

YENİDÜZEN'e konuşan Korkmazhan Ankara Esenboğa Havaalanı'ndan girişine "Milli Güvenliğe Aykırı Harekette Bulunmak" gerekçesi ile izin verilmediğini belirtti.

Bu akşamki 10.30 uçağı ile adaya geri döneceğini söyleyen Korkmazhan havaalanında kendisine “Kıbrıs'ta Türkiye Elçiliğine git neden ülkeye giremediğini sor” denildiğini ifade etti.