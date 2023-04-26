Abdullah Korkmazhan ara seçimde bağımsız aday 

Sol Hareket Örgüt Meclisi, Genel Sekreter Abdullah Korkmazhan'ın ara seçimde bağımsız milletvekili adayı olması yönünde karar üretti.

Örgütten yapılan açıklamada, seçime katılma gerekçeleri, izlenecek seçim kampanyasının detayları ve siyasi manifestonun önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.