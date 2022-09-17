ABD'nin Kıbrıs'a 'silah ambargosunu kaldırması' yine gündemde

Amerika Birleşik Devletleri, Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını 2023 mali yılı için de değiştirmedi. ABD’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yönelik “Savunma Harcamaları Kısıtlamasının Kaldırılması” kararı Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından kınandı, bu kararın yeniden gözden geçirilmesi istendi.



Karar, iki yıl önce eylül ayında alınmıştı.

TC Dışişleri açıklamasında 1960 Cumhuriyet anlaşmalarına dikkat çekildi, şu ifadelere yer verildi:

"Ada’daki iki tarafın eşitliği ilkesiyle çelişen ve Rum tarafını daha uzlaşmaz kılacak bu karar, Kıbrıs meselesinin çözülmesi yönündeki çabaları olumsuz etkileyecek; Ada’da bir silahlanma yarışına yol açacak ve Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara zarar verecektir. ABD’yi bu kararı gözden geçirmeye ve Ada’daki iki tarafa karşı dengeli bir politika izlemeye davet ediyoruz. ABD dahil uluslararası toplum Kıbrıs Türk halkının 1959-1960 Antlaşmalarıyla da teyit edilen egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeli ve buna göre hareket etmelidir."

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, ABD'nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne uyguladığı silah ambargosunu bir yıllığına kaldırdıklarına ilişkin açıklamasında, "Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 2023 mali yılında yeniden ihracat ve savunma malzemelerinin transferlerinin onaylanmasına izin vermek için Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilgili mevzuat kapsamında gerekli koşulları yerine getirdiğini tespit etmiş ve Kongre'ye tebliğ etmiştir. Koşullara uygunluk yıllık olarak değerlendiriliyor. Bu tespit ve belgelendirmenin bir sonucu olarak, Bakan, 2023 mali yılında Kıbrıs Cumhuriyeti için savunma ticareti kısıtlamalarını kaldırdı" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin savunma ürünlerinin Kıbrıs'a ihracat kısıtlaması iki koşula bağlanmıştı. Bu iki yasaya göre Kıbrıs'ın, kara para aklama ile mücadelede düzenlemeler yapması, reformları uygulama çabalarında ABD ile işbirliği yapması ve Rus savaş gemilerinin yakıt ikmali ve hizmet için limanlarına girişini engellemesi bekleniyor.