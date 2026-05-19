AB'den KOBİ’lere 60 bin Euro’ya kadar hibe desteği

Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve GIZ International Services tarafından uygulanan Eunite Programı, Kıbrıs Türk toplumundaki KOBİ’ler ve mikro işletmelere yönelik yeni bir hibe programı başlattı.

Yaklaşık 2 milyon Euro bütçeye sahip programın, işletmelerin rekabet gücünü artırması, AB standartlarına uyum sağlaması ve Yeşil Hat üzerinden veya daha geniş AB pazarında ticaret yapabilmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Başvurular için son tarih 30 Haziran 2026 saat 12.00 olarak açıklandı.

Program kapsamında iki farklı hibe kategorisi bulunuyor. İlk kategoride 40’a kadar KOBİ’ye 20 bin ile 60 bin Euro arasında destek verilecek. İkinci kategoride ise 30’a kadar mikro işletmeye 20 bin Euro’ya kadar hibe sağlanacak.

Hibe programı; AB standartlarına uyum, ürün kalitesinin artırılması, iş süreçlerinin iyileştirilmesi, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanlarındaki yatırımları destekleyecek.

Destek kapsamındaki alanlar arasında ekipman yatırımları, sertifikasyon ve standardizasyon çalışmaları, dijital araçlar, danışmanlık hizmetleri, pazarlama desteği, iş geliştirme faaliyetleri ve personel eğitimi yer alıyor.

eunite:SME ekibi tarafından başvuru sürecine ilişkin bilgilendirme toplantıları da düzenlenecek. İlk toplantı 20 Mayıs 2026 tarihinde Lefkoşa’daki Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda 11.00-13.00 saatleri arasında yapılacak. İkinci toplantı 2 Haziran 2026’da Mağusa Bandabuliya’da 16.00-18.00 saatleri arasında, üçüncü toplantı ise 5 Haziran 2026 tarihinde Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde 14.30-16.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Programla ilgili ayrıntılı bilgi, uygunluk kriterleri ve başvuru belgelerine Eunite Programı resmi sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.