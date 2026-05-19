DAÜ’de Eczacılık Günü etkinliği gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi tarafından düzenlenen “14 Mayıs Eczacılık Günü” etkinliği, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü, Yeşil Salon’da gerçekleştirildi. Eczacılık mesleğinin önemine dikkat çekmek ve öğrenciler ile akademisyenleri bir araya getirmek amacıyla organize edilen etkinlik, gün boyu süren programıyla yoğun ilgi gördü. Etkinlikte Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Dr. Taner Ercanlı konuşmacı olarak yer alırken, fakültenin 15. kuruluş yıl dönümü de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Söz konusu etkinliğe DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Ozan Gülcan, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Dr. Taner Ercanlı ile akademik, yönetsel personel ve öğrenciler katıldı.

“Bilimsel eczacılığın 187. yılı”

DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Ozan Gülcan konuşmasında, 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü kutlayarak etkinliğe katılan tüm misafirlere teşekkür etti. Günün anlam ve önemine değinen Prof. Dr. Gülcan, eczacılık mesleğinin sağlık sistemi içerisindeki kritik rolüne vurgu yaptı. Organizasyonun büyük bir özenle hazırlandığını ifade eden Prof. Dr. Gülcan, 14 Mayıs’ın Bilimsel Eczacılığın 187. yılı olduğunu belirterek, bu tarihin 1839 yılından bu yana Türkiye’de bilimsel eczacılığın başlangıcı olarak kabul edildiğini aktardı.

25 Eylül tarihinin de önemine dikkat çeken Prof. Dr. Gülcan, söz konusu tarihin Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) tarafından İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıda, Türk Eczacıları Birliği’nin önerisiyle Dünya Eczacılık Günü olarak kabul edildiğini ve bu kapsamda tüm dünyada kutlanmaya başlandığını ifade etti. Konuşmasının sonunda tüm meslektaşlarının ve meslektaş adaylarının gününü kutlayan Prof. Dr. Gülcan, meslek hayatlarında başarılar diledi.

Etkinlik kapsamında ilk olarak öğrenci poster sunumları gerçekleştirildi. Öğrenciler, hazırladıkları bilimsel çalışmaları katılımcılarla paylaşma fırsatı bulurken, akademisyenler tarafından da değerlendirmelerde bulunuldu. Programın devamında, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Dr. Taner Ercanlı, eczacılık mesleğinin geçmişi ve geleceği hakkında bilgilendirmede bulunurken, yapay zeka, dijital sağlık teknolojileri ve klinik eczacılık hakkında açıklamalarda bulundu.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği konuşmanın ardından soru-cevap bölümü düzenlenerek öğrencilerin merak ettikleri konular ele alındı. Program, poster sunum ödül töreni ile devam etti.

DAÜ Eczacılık Fakültesi 15 yaşında

14 Mayıs Eczacılık Günü kapsamında DAÜ Eczacılık Fakültesi’nin 15. kuruluş yıl dönümü de kutlandı. Fakültenin 15’inci yılına özel DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Fakülte Dekanı Prof. Dr. H. Ozan Gülcan eşliğinde pasta kesimi gerçekleştirildi. Günün sonunda gerçekleştirilen eğlenceli aktiviteler ile etkinlik, katılımcılara keyifli anlar yaşatarak sona erdi.

DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Ozan Gülcan:

“Geniş bir coğrafyada tanınırlık kazandı”

DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Ozan Gülcan, fakültenin kuruluş yıl dönümü kapsamında yaptığı konuşmada, fakültenin 15 yıllık süreçte önemli bir gelişim gösterdiğini vurgulayarak, lisans ve doktora programlarının uluslararası akreditasyon sürecinde ilerleme kaydederek Avrupa başta olmak üzere geniş bir coğrafyada tanınırlık kazandığını ifade etti. Eczacılık Fakültesi’nin Amerika’dan Afrika’ya uzanan uluslararası bir yapıya ulaştığını belirten Prof. Dr. Gülcan, bu başarının akademik ve idari kadro, öğrenciler ve mezunların ortak emeğiyle gerçekleştiğini dile getirdi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç:

“Kuruluşundan bu yana önemli bir gelişim gösterdi”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise, günün hem akademik hem de sosyal açıdan özel bir atmosferde geçtiğini vurgulayarak etkinliğin önemine değindi. DAÜ Eczacılık Fakültesi’nin 2011–2012 akademik yılında kurulduğunu ve kuruluşundan bu yana önemli bir gelişim göstererek üniversitenin en başarılı fakültelerinden biri haline geldiğini ifade eden Prof. Dr. Kılıç, bu başarıda kurucu kadrolardan bugüne görev alan tüm akademik ve idari personelin katkısının büyük olduğunu belirtmiştir. Fakültenin uluslararası ve kurumsal gelişimine dikkat çeken Prof. Dr. Kılıç, öğrencilerin güçlü bir akademik ortamda eğitim aldıklarını ve bu aidiyet duygusunun üniversite kültürünü güçlendirdiğini söyleyerek, mezun olacak öğrenciler başta olmak üzere tüm katılımcıların Eczacılar Günü’nü kutladı.